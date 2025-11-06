補充保費改革再衝擊兼職所得？石崇良駁

衛生福利部正研擬健保補充保費改革方案，主要包括三大面向，將針對投資族、房東及高額獎金者進行調整。此次改革明確將股利所得、租金收入及利息收入納入結算範圍，同時對獎金超過11萬8000元者徵收補充保費，預計影響約200萬人，增加健保費用70至80億元。衛福部長石崇良特別澄清，此次改革不會影響兼職所得，但各界對改革方向仍有不同意見，尤其股民族群擔憂長期投資者面臨加稅問題。

衛福部長石崇良（圖／TVBS）

針對外界擔憂健保補充保費改革會影響兼職工作者，衛福部長石崇良明確駁斥這項說法。石崇良強調，此次改革的結算機制只針對股利所得、租金收入及利息收入三項，並未將兼職所得納入調整範圍。

此次健保補充保費改革另一個焦點是針對高額獎金者的調整。現行規定是以薪水的4倍為門檻，改革後傾向統一調整為最低工資的4倍。以明年最低工資2萬9500元為例，獎金超過11萬8000元就需繳納補充保費，預計影響約200萬人，增加健保費用70至80億元。

新光醫院副院長洪子仁認為，獎金較高者只需拿出2.11%，例如100元中只要拿出2元，就能幫助經濟條件較弱勢的人。國民黨立委牛煦庭則擔憂，改革可能會影響中產階級，招致較大民怨。他希望政府在設算時能提供更透明完整的資料。同時，股民族群也表達了擔憂，認為長期投資者可能面臨加稅，而短期當沖交易者卻能享受交易稅優惠，形成不公平現象。

外送員前往立法院出席外送法公聽會。（圖／TVBS）

在外送員權益方面，外送員於週四一早到立法院出席外送員權益保障法公聽會。雖然藍綠白三黨都有自己的版本，但至今政院版本尚未出爐。勞動部長洪申翰承諾，將在公聽會結束後做最後一輪的彙整，儘快提出方案。健保補充保費改革的爭議仍在持續，最終成效將取決於衛福部的政策溝通能力。

