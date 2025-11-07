補充保費改革喊停 卓揆：跨部會溝通再加強

衛福部長石崇良6日才拋出將修法改革健保補充保費，引發爭議，最後政策7小時轉彎，當晚就被行政院「喊卡」，連院長卓榮泰都坦言要加強跨部會溝通。

國民黨立委王鴻薇質疑，「根本沒有跟金管會來溝通討論過，這樣的決策模式，請問院長覺得可取嗎？」

卓榮泰回應，「所以它並不是一個定案，它就是一個預告，讓社會各界來提供意見。」

國民黨立委王鴻薇說，「所以院長，你們部會之間的溝通應該要做檢討。」對此卓榮泰回應，「可以更好。」

而原本的改革內容，包括利息、股利、租金三項目的補充保費採「年度結算制」，超過2萬元就要繳2.11％的補充保費，不僅讓「存股族」負擔大增，連自家立委都質疑，把刀砍向了小資族？

民進黨立委吳思瑤表示，「我們看到問題是，如何讓國家對於健保的永續財源能夠更穩健，但是呢，不要讓年輕世代有受到被剝奪的這種負面觀感。」

衛福部長石崇良回應，「這個政策當然在我們內部是討論了許久，因為不斷地在為健保的財務做研析，跟很多財經專家都有討論過，但還是還沒有經過正式地啟動。」

石崇良強調，政策出發點都是「健保不能倒」，面對爭議，也表示而去留從不在心中。

不過，中經院院長連賢明認為方向值得肯定，但對於起徵點2萬元已經是2013年算出來的數字，10年沒更新，建議門檻可再調整。

連賢明說：「很多人其實透過拆單的方式，來避免補充性保費的收取，部長只是希望能夠考慮以『結算』的方式來處理，假設是以2萬元作為一個下限的話，當然它會影響的相對比較大，那我們適度把它往上拉，其實影響的效果就會小很多。」

連賢明點出，過去健保主要依靠薪資所得支撐，但社會結構已經改變，資本所得占比逐漸上升，制度當然也應該與時俱進，如何在「公平性」與「行政成本」取得平衡？才是接下來的重點。