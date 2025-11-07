補充保費改革引民怨！ 石崇良喊「只想把事做好」：去留不在心中





健保補充保費改革方案引發民眾反彈，衛福部長石崇良今（7日）受訪時表示，所有政策的出發點都是健保不能倒，以及設照顧更多民眾與弱勢，職位去留從不在他的心中，「只有想把事情做好」。

石崇良今日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，他在受訪時強調，健保財務確實有改革必要，透過改個才能延續30年，「要繼續往下走，就必須不斷討論。」

他表示，健保制度的核心精神是「互助、互利與量能負擔」，制度必須持續下去，未來相關討論將持續推進，衛福部在設計過程中會收集更多意見、凝聚共識，確保健保的穩健與永續。

廣告 廣告

原定規劃明年修法、後年上路的補充保費改革方案，因社會反彈聲浪大，將暫緩推動，針對外界質疑政策倉促、甚至未與金管會溝通，石崇良解釋，相關構想在部內已討論多時，並與財經專家交換意見，只是尚未進入正式程序，「這次事件有點偶然，是媒體專訪過程中被揭露出來。」

他澄清，目前尚未進入法制作業階段，「若進入那個階段，一定會有跨部會討論，也一定會召開公聽會，不會只是部長個人發言而已。現在只是一個想法，正式程序尚未啟動。」

針對行政院是否介入，根據石崇良描述，行政院與衛福部對媒體反應與民眾意見都有充分掌握，雙方也持續交換意見並對外說明，以避免誤解與謠言，衛福部主動澄清是希望讓民眾了解，補充保費改革仍在討論階段，並非既定政策。

有關是否擔心「部長位置不保」？石崇良強調，這是每個部長都會面臨的問題，但去留從不在他的心中，「我只想把事情做好，讓醫療體系與健保能持續穩健發展。」

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」

Google地圖將加入Gemini AI 開啟「對話式導航」5大功能一次看

補充保費改革被罵爆 政院急踩煞車 網怒轟：出嘴測風向