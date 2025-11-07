補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手

健保補充保費改革惹議，衛福部暫緩規劃。（示意圖／侯世駿攝）

衛福部規劃調整健保補充保費收取模式，針對租金、利息和股利等收入改採「年度結算制」，超過新台幣2萬元就須按2.11%繳納補充保費，財務約增加100至200億元。然而，政策消息曝光後，引發小資族與存股族不滿，行政院隨後指示暫緩規劃。對此，醫師姜冠宇發聲直言，新制若導入存款利息和股利太狠，把酒稅、糖稅拿出來會比較合理，「有一天去投資了就知道，股息一來是割自己的肉。」

衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。

對於此議題，台北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇在臉書發文，坦言租金可以納入改革方案，但是存款利息和股利有點太狠，「這些非薪資所得課資本稅，有可能在學日本、南韓、法國，但是股息利息多少感覺在懲罰對經濟有貢獻的人。」

姜冠宇提到，法國對投資與資產收入徵「社會分攤」（CSG／CRDS等），總額17.2%通常用於社會保險體系，「這是把資本所得也一併分擔社會保險財源的典型作法，且主題不算偏移」；至於日本地方政府徵收的國民健康保險「所得割」，把多種所得列入計算，明文包含股利、不動產所得等。

姜冠宇質疑，為何不敢拿酒稅、糖稅出來納入方案？「酒稅、糖稅合起來做代謝症基金，不好嗎？」他舉例，手搖飲未註明無糖者，直接課原價20%；以台灣餐飲業規模，效果未必比抽那些被動所得來的少。

姜冠宇直言，當自己開始投資了就會知道，股息一來是「割自己的肉」，甚至是前債還沒還完，且現在被坑的散戶很多，「我們對於拿資本利得的族群，要重新更新一下輪廓，提案者很顯然對此族群的輪廓描繪過時了，打這些人的主意要在景氣非常好的時候。」

