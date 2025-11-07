補充保費改革急喊卡！ 石崇良親上火線強調「僅討論」

衛福部計畫改革健保補充保費，影響480萬人，引發質疑。石崇良表示政策仍在討論中，將聽取民眾意見，特別是徵收金額門檻問題。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，衛福部長石崇良今（7）日也親自做出回應。

石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。

然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。

針對相關爭議，石崇良今日受訪表示，所有政策的出發點都是以「健保不能倒」為前提，就是讓健保財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾。因此，在設計的過程中仍需要更多社會共識及討論，所以還是會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。

有媒體詢問「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良表示，這項政策在衛福部內部已討論許久，他們不斷為健保財務進行研析，過程中也有與許多財經專家討論，但還沒正式啟動。如果要進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、公聽會，「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。

石崇良強調，健保財務確實有改革的必要性，因此改革不會停，健保要走下去，也必須繼續討論。至於卓榮泰如何向他說明？他表示，針對媒體與民眾的意見反映，相關單位持續溝通並對外說明，為避免誤解擴大或以訛傳訛，決定先向民眾釐清，目前仍僅處於討論階段，並非已定案的政策。

他說明，接下來還是會朝向健保精神發展，像是量能付費、公平負擔、照顧弱勢，無論未來保費結構是否調整、補充保費，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神繼續討論。

