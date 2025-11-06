補充保費改革惹火存股族！醫師也不挺：3種人才該多收費

衛福部近日研議健保補充保費改革，利息、股利、租金採結算制，一年累計超過2萬就需收取2.11％補充保費，讓存股族超不滿。衛福部6日發布聲明，暫停有爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰認為，「醫療用的多，小病跑大醫院，小病跑急診的人，這些人多收費才符合公平正義」，並喊話減少不必要的灑幣。

衛福部長石崇良日前指出，為了幫助健保開源，政府過去推動多項作法，之後將進入深水區，推動補充保費改革，現行相關規定採單筆計算，若有1000萬存款，只要拆成10筆讓單筆利息，不超過2萬元就不需繳補充保費，為了避免此拆單狀況，並將導入「結算制」，優先從利息、股利、租金執行。

然而大量存股族對此相當不滿，抱怨領薪水被扣健保費，利息、股利也要繳所得稅，買賣股票有證交稅，現在還要補充保費，被扒了好幾層皮。行政院在6日晚間表示，已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。

胸腔科醫師蘇一峰則在臉書發文直言，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，來自於大家覺得增收制度不公平。他強調，「醫療用得多，小病跑大醫院，小病跑急診的人，這些人多收費才符合公平正義，減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經營才對，太多的錢花的莫名其妙了，節流更重要」。

