補充保費改革惹眾怒遭轟下台 石崇良：去留不在我心中

為救健保財務，衛福部長石崇良拋改革想法，研擬修法將包含「租金、利息、股利」所得改為年度結算，一年累計超過2萬元，就要繳 2.11%補充保費。消息一出民怨大反彈，有民眾怒轟滾下台，行政院緊急喊卡，對此，石崇良今（7）天受訪強調，只在討論過程，沒進入法制作業程序，至於部長職位的去留，從不在心中，只想把事情做好。

媒體詢問，這項政策是否有經過跨部會討論？石崇良說，這個政策在內部已討論許久，因為一直不斷在為健保的財務做研析，討論過程中，也跟很多財經專家討論過，但仍尚未正式啟動，「這次事件有一點偶然，媒體專訪過程才揭露出來」。事實上，還沒有正式進入到法制作業程序，如果是法制程度， 一定會有跨部會討論，也一定有對外公聽會，不會只有部長的個人發言而已。

石崇良強調，這只是一個想法，正式的法制作業程序並未啟動，所以「不是」沒有和部會討論，是還沒有到這個階段。石崇良也說，健保財務確實有改革的必要性，也因為健保改革從來沒有停，才能夠延續30年，要再繼續就必須不斷討論。

而針對昨晚行政院緊急喊卡，石崇良表示，對於媒體、民眾的反映，行政院與衛福部都充分掌握，對於民眾的誤解，也都持續和行政院交換意見、對外說明，為避免誤解以訛傳訛擴大，因此決定先清楚讓民眾了解現階段只是討論過程，而非既定政策，讓大家放心。

至於目前民眾已明確對研擬方向反彈，後續規劃將如何調整？石崇良說，還是會維持健保精神本來的精神，「量能互惠、公平負擔、照顧弱勢」來推動，未來不論是保費結構調整、補充保費，或擴大費基增加財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。

媒體追問，上任2個月就遇到不少難題，是否擔心部長位置不保？石崇良回答，每位部長都會被問到「何時下台」的問題，不過自己從來沒有想過，「去留從不在我心中，只想把事情做好，讓醫療體系與健保能持續穩健發展。」

責任編輯／陳盈真

