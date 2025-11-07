補充保費改革惹議急喊卡 石崇良：討論過程.非既定政策

台北市 / 綜合報導

衛福部針對健保補充保費，研擬推出三大改革，當中針對利息、股息、租金從「單次」結算，改為年度結算，消息一出引發爭議。行政院在昨天晚上緊急宣布，「暫緩具爭議規劃」，衛福部長石崇良今(7)日出席研討會時再度強調，這並非既定政策，還只是再討論階段，如果真的要進入到法制作業的程序，一定會有跨部會討論及對外公聽會。

衛福部長石崇良說：「昨天晚上一直就接到很多人給我的訊息，經常收到的就是，叫我不要走太快，但是還是忘記了。」上台致詞吐露心聲，石崇良提出健保補充保費三大改革構想，當中針對股息利息租金，要調整結算制度引發社會討論。

他4日接受媒體專訪後，這話題受到大量討論，昨(6)日中午12點半，石崇良還親上火線召開記者會說明，但相隔大約七小時後，衛福部行政院接連對外宣布，「暫緩具爭議規劃」。

衛福部長石崇良(11.06)說：「也謝謝很多高股息，股利者，在這次修正之後，他們會貢獻很多。」衛福部長石崇良說：「不要讓很多的誤解，以訛傳訛的擴大，所以才會決定先很清楚的，讓民眾了解，現階段只是在討論的過程，並不是一個既定，已經形成的政策。」

強調現在只是在討論過程 ，而金管會則說是看報導才知道，石崇良也做出說明。衛福部長石崇良說：「還沒有正式進入到我們的法制作業程序，如果是法制作業的程序，一定會有跨部會的討論，也一定會有對外的公聽會，不會是只有部長的個人發言而已。」

衛福部拋出補充保費新制構想引發反彈，行政院緊急喊卡，而中經院院長則提出建議。中華經濟研究院院長連賢明說：「(石崇良)拋出了一個意見，然後希望能夠進行改革，在這點上面我覺得，其實是希望能多給他一點肯定，後續可能可以根據行政成本進行，是不是結算的下限，把它拉高，這樣也避免說，我們過度的行政成本(投入)。」

石崇良強調政策出發點，都是希望讓「健保財務永續」，不過後續要如何傾聽外界聲音，取得共識也是推動改革一大重點。

