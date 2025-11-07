補充保費改革惹議暫緩 民眾黨嗆：苦果丟給民眾吞

針對衛福部擬明年啟動補充保費修法，卻因計算新制引發不少民眾反彈暫緩，民眾黨批，政府只會喊「健保財務吃緊」，卻不敢面對從健保帳上挪用的灌水支出，「只想著亂漲保費項目，把苦果全丟給民眾幫你吞下去」。

[Newtalk新聞]

衛福部擬在明年啟動補充保費修法，導入年度結算制度，包括利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就需收取2.11％補充保費等，引發小資族、存股族炸鍋，政院已指示衛福部暫緩規劃。民眾黨今（7日）批評，政府只會喊「健保財務吃緊」，卻不敢面對從健保帳上挪用的灌水支出，「只想著亂漲保費項目，把苦果全丟給民眾幫你吞下去」。

民眾黨於臉書發文指出，普發一萬歷經民進黨百般阻擋，現在終於要開始發放，衛福部卻拋出健保補充保費新制改革，「政府又又又又想挖人民的錢來補健保黑洞！」

廣告 廣告

民眾黨表示，台灣邁入高齡化社會、醫療支出年年攀升，健保可能明年就面臨破產，對此，衛福部長石崇良表示規劃修法，未來利息、股利、租金及超過薪資4倍的獎金、兼職薪資所得、執行業務收入等，都要繳補充保費，預計在2027年上路，不過這讓民眾抱怨，政府根本就是來搶錢的。其中，最引爆民怨的是租金與「薪資以外」的利息、股利，只要一年累積超過2萬元，就要繳補充保費；獎金門檻則是以基本工資，月薪2萬8,590元來算，只要年終或者獎金超過11萬4,360元，就會被課補充保費。

民眾黨直言，尤其是租房族簡直氣炸，說房東被多抽保費，下一秒馬上就是漲房租，到底要多為難租房年輕人？還有人怒罵「投資賠錢還被課，扯！」、「辛苦上班領個年終也要被扣？」、「退休族靠利息補家用還得再被抽一筆？」

民眾黨說，補充保費新制被罵爆，金管會卻表示「看報導才知道」；綠營自家立委也不挺，直接嗆衛福部「不該拿散戶開刀」；行政院長卓榮泰急忙出來滅火，要衛福部暫緩規劃，尋求更周全的改革方式。

民眾黨批評，從酬庸行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧空降台肥董事長；調查局查太子集團說查無不法，直到太子創辦人被美方制裁，才願意繼續查辦；「民進黨政府反應有夠麻木，非得要被人民罵爆才連滾帶爬來補破網。」

廣告 廣告

民眾黨指出，在賴政府推動4,100億特別條例時，民眾黨就主張應另增列至少370億預算，以補足健保財務缺口，唯有強化財務結構，才能提升醫療品質，讓國人活得健康。民進黨政府不要只會喊「健保財務吃緊」，卻不敢面對從健保帳上挪用的灌水支出，只想著亂漲保費項目，把苦果全丟給民眾幫你吞下去。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

NCC人事全封殺！卓揆怒：沒誠信只有在野黨的會過、誰敢冒險合作？

「補充保費」改革影響480萬人 小資族大喊不公！石崇良回應了