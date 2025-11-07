補充保費改革惹議 卓榮泰強調非既定政策 會再審慎研議

衛福部日前提出將調整健保補充保費方案，將利息、股利所得及租金改採「年度結算制」，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時，強調該方案並非定案，而是作為健保財政改革的初步構想。他並強調健保改革是重大政策，必須聽起各界意見、審慎討論，不會倉促拍板。

為挹注健保基金財源，衛福部近日研議修正《全民健康保險法》，希望能於明年完成修法，讓補充保費改採「年度結算」制度，若租金、利息及股利一年累計逾新台幣2萬元，將收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人。這項政策提出後遭質疑恐衝擊小資族與股民，引發反彈，行政院也緊急出面說明尚未定案，仍待研議。

對此，國民黨立委王鴻薇質疑政府決策過程混亂、部會溝通失靈。她指出，衛福部日前公告的補充保費改革方案影響廣泛，涉及利息、股利、租金等所得，將波及小資族與一般散戶，但外界發現金管會事前並未被告知，顯示政策推動時缺乏跨部會協調。

王鴻薇舉例，今年初NCC原訂將針對從國外網購無線3C產品收取新台幣750元審查費，但因引發民怨而取消，到這次健保補充保費新制宣布後不到7小時即「緊急喊卡」，顯示部會溝通嚴重不足，也引發民眾對政策反覆的不信任。

行政院長卓榮泰指出，雖然衛福部曾提出將利息、股利與租金納入年度結算課徵補充保費的構想，但仍需經嚴謹的跨部會討論與社會溝通。他說：『(原音)我們在衛福部提出的整個報告裡面，我們有看到他有一份這樣的想法，但是這個想法要經過嚴謹的衛福部跟行政院內部討論才會出來，那公告就是要聽取社會共同的意見。(王鴻薇： 這個案子為什麼後來突然喊卡？因為包括連衛福部都說這個案子的細節根本沒有跟金管會來溝通、討論過，這樣的決策模式，請問院長覺得這樣可取嗎？)所以它並不是一個定案、既定要實施的決策，它就是一個預告，讓社會各界來提供意見。(王：這樣引起軒然大波，你會不會覺得在你們的部會之間的溝通應該要做檢討？)可以更好。』

卓榮泰強調，衛福部長期致力於健保財政的永續規劃，行政院知悉其部分設算方向，包括調整高額所得者的費率上限，但具體細節尚未定案。他強調，改革的原則是「讓高收入者多負擔一些」，但會聽取社會各界意見，不會倉促拍板。(編輯：陳士廉)