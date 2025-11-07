補充保費改革惹議 林楚茵批藍白：一邊喊健保沒錢，又急推「中配6改4」擴大破口

林楚茵表示，藍白忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一，呼籲藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利。 圖：翻攝自林楚茵臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 衛福部拋出健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利，研擬要採取年度結算繳納，引發爭議，行政院昨晚緊急喊停。對此，民進黨立委林楚茵今（7）日直言，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」，「開源」雖然是好事，但藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一，呼籲藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利。

健保補充保費改革引發熱議，衛福部6日晚間表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見。不過晚間，行政院急踩剎車指出，卓榮泰院長已指示衛福部，廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

廣告 廣告

對此，林楚茵今天在臉書發文表示，在馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，「這是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇！」

國民黨、民眾黨現在還聯手強推「中配6改4」，林楚茵指出，藍白修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早2年就可取得中華民國身分證，進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早2年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵批評，「一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口」，她喊話藍白，放棄「中配6改4」，「守住台灣人使用健保的權利！」；行政院也應審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「下屬出包盧秀燕扛責」圖卡狂洗 他轟：卸責得這麼難看！妳是指揮官 沒人會叫你媽媽

轟年改才改一半，藍白就想翻桌 律師：退休人士領得比上班族多，合理嗎？