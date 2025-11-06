補充保費改革惹議 民團籲強化所得資料整合勾稽

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）健保補充保費擬3大改革惹議，民團今天呼籲，應強化所得資料整合與勾稽，否則量能付費只會停在理想，更難落實公平；專家則提醒，收費機制應縝密計算，避免「賺小錢者交大錢」。

健保除投保金額為一般保費費率5.17%，還有6項補充保費來源，其中高額獎金全年超過當月投保金額4倍的部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等每筆金額超過新台幣2萬元，應繳2.11%補充保費。

廣告 廣告

衛生福利部長石崇良日前接受媒體專訪時透露，明年將啟動修法程序，含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，以及租金、利息與股利等收入改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。

股民反彈聲浪四起，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠今天向媒體指出，保費徵收的概念是希望讓有能力的人多負擔一點，現在之所以引發爭議，部分原因在於政府尚未完全掌握個人或家戶所得資料，尤其如租金、海外投資，甚至地下經濟，仍存在許多難以勾稽的情況。

她呼籲，衛福部應跟財政、稅務單位合作，強化所得資料整合與勾稽，否則「量能付費」原則只會停留在理想，更難以落實公平。

台灣大學公共衛生學院院長、前行政院衛生署中央健康保險局局長鄭守夏提醒，他認同政府設法增加補充保費收入，「大方向是對的」，但須留意細節設計，如何才能公平、合理，需要討論。

鄭守夏直言，台灣民眾薪資成長有限，可是國內生產毛額（GDP）成長快、經濟情況好轉，代表多數財富來自薪資以外的資本利得，透過補充保費制度設計，收取這些財富支應健保，為正確方向。

他說，畢竟單靠由薪資收取的保費支撐，「健保恐撐不下去」，且全民健保為社會保險，本就應讓有錢、付得起的民眾，多付一點幫助「正在打拼」的民眾。

「收費機制應縝密估算。」鄭守夏數度強調，應避免「賺小錢者交大錢」，萬一多數民眾只是剛好達到2萬門檻，能收到的費用有限，卻需要花費龐大行政成本，未必划算，應思考調整收費門檻，並試算被收費對象分布，避免「影響很多人，但只收到一點錢」，同時應舉辦至少一、二輪座談會，取得勞工團體等利害關係人共識。（編輯：陳清芳）1141106