補充保費改革惹議 石崇良喊「健保不能倒」：不擔心部長去留

補充保費改革爭議延燒，政院昨晚緊急喊卡，宣布暫緩推動修法。衛福部長石崇良今被問及是否擔心位子不保，他表示「這是每個部長經常會被問的問題，不過去留從來不在我心中，只有想把事情做好」。今醫界人士出面表態力挺，表示補充保費改革「是卑微的請求，不是全民加保費」，從稍微經濟好的人多拿一點錢出來，讓制度維持下去，再撐個幾年。

台灣醫院協會理事長李飛鵬今在「2025台灣健康照護聯合學術研討會」中公開力挺石崇良，他致詞時表示，自己特別查了過去4年的健保總額成長率，4年前3.3％，3年前4.7％，最近2年5.5％，回應健保總額訴求的是部長。

「部長是非常苦口婆心，有承擔的，我特別要替他講幾句話，他真的想讓健保制度持續，讓祖孫永遠能用」。李飛鵬說，台灣社會老年人口超過2成，大家的阿公阿嬤、爸爸媽媽都老了，要用拐杖、要看病。人口老化到嚴重的程度，應把家庭收入的一部分稍微規劃，讓我們的父母可以用。

台灣GDP慢慢提升，但是要全民加保費有困難，李飛鵬說，部長是苦口婆心，希望從收入高的人，加收一點保費，「我覺得這是蠻卑微的請求，不是全民加保費」。醫療支出是投資不是成本，台灣健保不夠，我們是用盡全力，從稍微經濟好的人多拿一點錢出來，讓制度維持下去，再撐個幾年。

石崇良指出，少子化後，勞動人口不斷下降，2015年有1700多萬名勞動人口，2024年掉到1600萬，少了100萬人口，挑戰已經在身邊，不是未來。他特別秀出在研討會拿到的一本書，由前健保局長張鴻仁所寫的《政府不敢告訴你的健保危機》。

「健保不能倒」，石崇良說，我們所有的政策的出發點，都是為了希望能夠讓健保財務永續，能夠永續經營，有穩健的財務，照顧更多的民眾跟弱勢。補充保費的政策在衛福部內部討論許久，跟很多的財經專家都有討論過，但是還沒正式啟動。

對於外界質疑缺乏橫向溝通，石崇良說明，這事件也是有一點偶然，因是媒體專訪的過程才披露出來，還沒有正式進入到法制作業的程序。若是法制作業的程序，一定會有跨部會的討論，也一定會有對外的公聽會，不會只有部長的個人發言而已。制度設計過程當中，需要更多的討論跟社會的共識，還是會持續跟大家蒐集意見，凝聚更多的共識之後，為健保的永續發展繼續努力。

石崇良表示，健保改革不會停，我們還是會朝向健保本來的精神，也就是量能互惠、公平負擔、照顧弱勢的精神前進。不論是在保費結構的調整、補充保費，甚至在擴大費基增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。

