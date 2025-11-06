補充保費改革惹議 衛福部：暫停有爭議規劃 尋求共識再推動

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃，引發反彈。衛福部今天(6日)晚間表示，相關改革方案仍在研議階段，衛福部將暫停有爭議的規劃，尋求共識後再推動。

衛福部指出，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1,700多萬人逐年下滑，若只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重；讓健保財務更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能更公平，這是衛福部不變的目標。

衛福部強調，補充保費改革方案仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，接下來一定會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。(編輯：楊翎)