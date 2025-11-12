補充保費改革成股市禿鷹？金管會：不至於

▲衛福部提出健保補充保費改革新制，引發民怨，行政院緊急喊停，不過，今（12）日在立法院立委質疑這算不算股市禿鷹？金管會主委彭金隆表示，「應該不至於」。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 衛福部擬調整《健保法》，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但因反彈聲浪太大，行政院緊急喊卡。今（12）日在立法院財政委員會引發立委關注，更質詢金管會主委彭金隆衛福部這樣算不算股市禿鷹？彭金隆表示，「應該是不至於」，政策仍在研議中，未來有必要，金管會也會提專業意見給衛福部參考。

國民黨立委林德福指出，衛福部宣布新制沒隔多久，行政院就出面滅火暫緩規畫，當天金管會證期局主秘被問到這件事，回答才剛知道這版本會了解是否對股民有影響，再與衛福部長溝通，衛福部長石崇良對補充保費的言論是無地放矢還是有目的性釋出政策風向球？

金管會主委彭金隆表示，他也不方便替衛福部長回答這問題，不過，他們已在很多場合已經做公開說明，還在政策仍在研議中，金管會當然會本於職權提供專業意見，未來若還繼續討論，金管會會提供意見給衛福部參考。

林德福進一步追問，衛福部對跨部會政策，擅自提出無論有沒有目的，這樣適當嗎？彭金隆說，任何溝通都是必要，尤其很多問題都非常複雜，也希望把這制度做的盡善盡美，衛福部有他專業考量，假設涉及資本市場，金管會非常樂意也必要提供必要訊息。

林德福認為，這應該跨部會研究後再提出，也詢問彭金隆是否會採取這方式？彭金隆再次強調，任何政策應該多多溝通，很多很複雜，希望能盡善盡美，這是在執行政策時，至少多溝通，把各種狀況都了解，應該會做出更適時需要的政策。

至於衛福部這次突然提出健保補充保費改革，有沒有涉及違反證交法115條第1項第6款？金管會是否以「股市禿鷹」判斷有無違法存在？彭金隆指出，這事情衛福部已做很多說明，還在政策研議中，證交法115條有非常複雜條件，「這應該是不至於」。

