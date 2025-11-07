補充保費改革挨轟找股民開刀！二代健保補充保費新制髮夾彎喊卡怎麼回事？【Yahoo議點通】

衛福部長石崇良5日提出二代健保補充保費新制改革，擬將股利、利息與租金所得納入年度結算，引發各界關注。不少投資人怒批「把中產階級當提款機」、「找股民開刀」，就連金管會都出面說事前不知情。6日晚間，行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規畫，被視為「政策急轉彎」。整件事情到底怎麼回事？【Yahoo議點通】帶你一文看懂。

補充保費改革引發民怨，衛福部長石崇良6日在臨時記者會說明，提早調整補充保費，挹注健保收入，可以減緩調整一般保費，延後對更多人的影響。（圖片來源／中央社）

二代健保補充保費新制衛福部長原本說要怎麼改？

衛福部長石崇良5日透露，二代健保補充保費將有三大變革，包括「股利、利息與租金所得納入年度結算」、「單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元」、「高額獎金扣費門檻由投保薪資的四倍調整為最低工資的四倍」，相關修法預計2026年送案，目標2027年實施。消息曝光後，引發民意強烈反彈。石崇良6日再召開記者會，說明健保基金財務壓力龐大，現行收入補充保費僅占9%，為維持制度永續，改革勢在必行；並強調改革目的在於「付費公平」，感謝「高股息、高股利者的貢獻」。（ 太報 ）

二代健保補充保費新制為何民怨炸鍋？若真上路要繳多少錢？

二代健保補充保費修法方向看起來是為了健保、為了全民著想，為何網友、尤其是存股族這麼生氣？最大的癥結點便在於「免稅標準」從單筆判定改成年度累計。

現行二代健保補充保費規定，股利補充保費費率為2.11%，不過設有「單次給付未達2萬元免扣」的門檻；也就是說，如果單筆領取股利低於2萬元，現況下完全不用繳納補充保費。不少民眾基於提前為退休生活做準備的打算，長期以來偏好高股息ETF、高殖利率的股票，也因持股分散或配息金額較小，往往能避開2萬元繳費門檻。

然若新制真的上路，這條「免繳線」幾乎等於消失。舉例來說，小虎目前每月可領5000元股利，因為單筆領取股利低於2萬元，現行補充保費為0元；但依照新制算法，5000元×12個月=6萬，超過一年2萬元內免繳的門檻，所以小虎變成必須繳6萬元×2.11%=1266元的補充保費。

要是每月領息1萬元，原本補充保費一樣為0元，新制則須繳12萬元×2.11%=2532元。金額看似不高，但對長期存股族而言，每年多繳上千元，是實質負擔。

財經專家質疑「賺了空氣還要繳稅？」金管會：事前不知情

不只股民不買單，新制的計算方式也被財經專家點出矛盾。知名投資人陳重銘便質疑，股利不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費有些不合理。再者，過去的補充保費都是直接從股利中扣除，如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，「所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？」（ 放言 ）

財經專欄作家股魚也直言，「只有感受到對存股族滿滿的不公不義，股息與利息是不一樣的東西」，發利息時本金不會減損，但發股利時本金對等減損，要填息才是真的入袋，「賺了空氣還要繳稅？」（ 東森財經 ）

二代健保補充保費改革衝擊廣大高股息、月月配ETF投資人，金管會證期局主祕黃仲豪6日在記者會被問到衛福部是否曾跟金管會溝通過？黃仲豪證實事前並不知情，說「才剛看到他們的版本」，並表示「會去會了解對股民影響，再做適當的交流。」（ Yahoo財經 ）

衛福部長石崇良也坦承，相關政策尚在研議中，事前曾詢問過多位財經專家，但未正式和金管會溝通。石崇良並提到，改革寧可早做，不要到不得已的時候才做，屆時影響更大；至於開徵金額門檻，會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。（ 聯合新聞網 ）

行政院長下令暫緩爭議規畫 石崇良：尋求共識後再推動

隨著各界反對聲浪越來越大，行政院發言人李慧芝6日晚間指出，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規畫、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。（ Yahoo奇摩即時新聞 ）

7日，衛福部長石崇良也出面澄清，現階段只是討論過程，非既定政策，所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健照顧更多弱勢。健保財務確有改革必要性，改革不會停，將廣納各方意見，暫停有爭議規畫，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。（ Yahoo奇摩即時新聞 ）

撰稿記者：廖梓鈞、陳依旻

核稿編輯：沈孟燕、陳景淵