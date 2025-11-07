補充保費改革掀風波！ 謝金河喊話政府：抓大放小人民才有感





衞福部長石崇良端出二代健保補充保費改革方案，將課稅門檻往下移至有2萬元收入的房租、股利所得者的身上，受到衝擊的估計有480萬人。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府應該「抓大放小」，人民才有感。

謝金河指出，這個政策出來後，民眾一片罵聲，有人指責執政黨嫌票太多，石部長也坦承這個政策沒有事先和金管會溝通，眼看火愈燒愈旺，行政院出面喊停，這個風波暫時告一段落。

謝金河說明，財政部有一段時間在夜市查稅，可能動用人力龐大，但收到的稅很少。財政部也盯住一些熱門店家，有時稅務人員跑去站崗，後來引來一些民怨，甚至有些家家乾脆收攤。這些拿大刀趕蚊子的動作，美其名是租稅正義，租稅公平，但卻容易讓政府丟掉選票。

謝金河提到，2023年賴總統在競選期間接受他的訪問，那個時候交通部科技執法雷厲風行，計程車在紅線區載客經常被開罰單；有一次計程車司機把一疊罰單秀給他看，說一個月收入有一半繳罰單，交通單位執法太嚴，這個帳都會算到執政黨身上，這是現在政府難為的地方。

謝金河指出，這些年，台灣的社會愈來愈朝向大M型化的發展，尤其是Ai快速改變財富的分配，台灣股價上1000元的公司將近30家，富可敵國的人愈來愈多，政府要多課高所得者的稅，甚至是拿高所得者的稅來救濟低所得者，這次普發10000元，方向是對的，但政府論述能力不足。

謝金河坦言，台灣的健保制度所向無敵，大家都說好，「但馬兒好，馬兒要吃草」，健保補充保費的制度是這樣出來的。他說，這些年他很鼓勵健保設基金捐款帳號，社會上很多有錢人把錢捐給四大宗教團體，這些宗教團體都是錢滿為患，如果健保有基金帳戶，有錢人可以直接捐錢給健保基金專戶。

謝金河補充，有些即將臨終的人，也可以把一輩子沒有用完的錢直接捐給健保基金專戶。若這個想法如果能落實，收到的錢一定比這次向20000元以上股利，房租所得者課到的稅更多！

謝金河強調，擺夜市、地攤的小販、開計程車的司機，他們都是為家糊口奔波，政府不一定要費很大的心力去向這些人爭利！執政要讓人民有感才能得民心。

