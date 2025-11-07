補充保費改革政院喊卡 衛福部：尋求更有共識做法

近期台股氣勢如虹，交易相當熱絡，為了增加健保財源，衛福部研擬修改《全民健康保險法》第31條，針對股利、利息、租金等收入，一年內累計超過2萬元，就要收取補充保費。

台北市上班族陳先生認為，「算公平吧，因為本來就是賺多的，然後就課的多啊。」

另一名台北市上班族陳先生則說：「這樣感覺被課了兩次稅啦，因為我們在買股票的時候就有證交稅1次了嘛，然後你現在獲利2萬塊以上又課1次。」

健保補充保費改革引發不少民怨，衛福部長石崇良6日中午臨時召開記者會親上火線說明，補充保費將有3大變革，包括股利、利息及租金所得，現行單筆超過2萬元，才會被課徵2.11%的補充保費，導致部分民眾「拆單分次入帳」，未來將改採「全年結算制」，預估影響約480萬人。

另外，未來年終、績效、專案獎金等「非經常性給付」，若超過最低基本工資4倍、也就是11.4萬元，就要繳補充保費，預估影響200多萬人；此外高所得族群補充保費扣繳上限，也將由現行1千萬提高到5千萬，預估約影響1千人。



醫改會執行長林雅惠認為，「除了推動這個年結算制以外，其實更重要的，應該要跟財政以及稅務單位合作，來強化所得資料的整合及勾稽，不然量能付費的原則，也只會停留在理想。」



衛福部長石崇良表示，「有能力的人可以多幫忙弱勢，多負擔一些保費的部分。」



不過就在石崇良記者會後7小時，行政院緊急喊卡。行政院發言人李慧芝表示，目前修法方向仍在初步階段，卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，將以更周全具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

衛福部也發新聞稿表示，會尋求更周延、更有共識的做法。