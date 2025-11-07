補充保費改革暫停 醫界聲援石崇良 建議拉高結算起徵點

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃卻引發民怨，行政院緊急喊停。在今天(7日)上午舉行的「2025台灣健康照護聯合學術研討會」中，醫界代表均聲援石崇良。台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，石崇良提出的是蠻卑微的請求，並非全民加保費；台灣醫務管理學會理事長洪子仁、中華經濟研究院院長連賢明也肯定石崇良的出發點，並建議拉高結算起徵點。

石崇良日前拋出補充保費改革構想，規劃改採「年度結算制」，民眾全年的股利、利息、租金收入累計超過新台幣2萬元就要扣繳2.11%補充保費，引發反彈。行政院6日晚間要求暫停有爭議的規劃，衛福部也隨即澄清仍在討論階段，將尋求共識後再推動。

石崇良7日上午出席醫界最具規模與代表性的年度盛會「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，並以「醫療政策的未來挑戰」為題發表專題演講。石崇良在司儀介紹尚未結束前便已走上台就定位，他致詞時首先感謝大家在他一到場就給予很多鼓勵，並表示自己前一晚已收到很多人的訊息。他還透露自己經常收到的訊息就是「叫我不要走太快」，但他忘記了，剛剛還是走太快，相關發言引發聯想。

台灣醫院協會理事長李飛鵬致詞時特別聲援石崇良。他表示，石崇良是很有承擔的部長，真心希望推動台灣健保制度永續發展。而台灣人口老化嚴重，全體增加健保費又有其困難，因此，石崇良苦口婆心，希望經濟較好者能多拿一點點錢，在不影響大部分民眾的原則下，讓健保能維持下去、再撐個幾年，也讓健保照顧的範圍更廣、更深，這是蠻卑微的請求，並非要求全民加保費。

中華經濟研究院院長連賢明受訪時也指出，大家都覺得健保非常重要，卻又不太願意投入資源，石崇良拋出改革的想法，他認為應予以肯定。他並表示，衛福部原先提出的年度結算2萬元扣繳門檻影響層面較大，若適度拉高門檻，影響的人數就會少很多。他認為結算制會是一個比較公平的制度，但結算的起徵點到底要設定為多少，這是後續可以討論的重點。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時則指出，石崇良的出發點絕對是好的，只是就如石崇良自己所說，「他走得稍微快了一點，好像拋出來就一定要做了」，才會在網路上引起很多討論與反彈。他認為應透過適度精算，分析採結算制所影響的規模，譬如將起徵門檻設為10萬、20萬元；一旦受影響的人較少，就可回歸健保精神，讓經濟優勢者幫助經濟弱勢，他相信大家應該都能接受。

洪子仁在致詞時也強調，醫療支出是投資、不是成本，投資健康就是投資國力、投資醫療就是投資社會韌性，雖然說的容易，但要落實真的有很大的挑戰與困難，他期盼醫界與石崇良一起努力，突破這個困境。