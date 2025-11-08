補充保費改革沒有「轉彎」 陳時中 ：額度需再議
補充保費改革爭議延燒，行政院政務委員陳時中今（8日）出席「2025台灣社區整合照顧研討會」表示，健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。衛福部的方向概念沒錯，只是2萬塊太低，必然要拉到相當程度才合理。對於被批評「政策7小時轉彎」，他說，我們十幾年都在討論，並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要思考。
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。然而，政院在6日晚間緊急踩剎車，宣布暫緩。
對於補充保費改革方向，陳時中表示，有資本利得的人覺得不滿意，但是還有薪水的人呢？健保是相互的。補充保費是補充性質的保費，對於特別多資本利得的人，也要參與保費的分擔，概念沒有錯，但是2萬塊太低，小資族會感到負擔，必然要拉到相當的程度才合理。
陳時中說，基本上健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。如果太低，會讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神起一點衝突。拉高，讓資本多的人參與健保費是應該的。至於額度，則要靠學者專家一起討論。
對於被批評「政策7小時轉彎」，陳時中表示，他（石崇良）不是政策的宣布，為什麼訂2萬，這是因為以前就是2萬塊起徵，所以才說2萬塊。補充保費、保費公平性、總所得制、總所得結算等，十幾年來健保都在討論。記者問部長，部長也很有誠意地提出，就有這樣的議題，並沒有所謂的轉彎，但額度必然要思考。
