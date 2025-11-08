補充保費改革爭議！健保總額將破兆 賴清德：將調整給付結構

明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計可達1兆82億元，創下歷年新高。圖為賴清德總統（右）8日出席「台灣醫學週」開幕活動。（圖／中國時報姚志平攝）

衛福部推健保補充保費改革惹議，賴清德總統8日表示，為了打造「健康台灣」，明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計可達1兆82億元，創下歷年新高；醫護人員近年流動率偏高，主要與待遇有關。他期盼健保總額提高後，衛福部可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付能反映實際工作量與專業難度，改善不同工卻同酬的問題。

國人平均餘命已增長至80歲左右，賴清德昨天出席「台灣醫學會學術演講會」和「醫師節慶祝大會」表示，國人不健康年數也有8年之久，代表平均有10％的時間可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，「這是非常可惜的事情」。

廣告 廣告

為讓健保永續發展，他說，今年健保總額預算核定約9286億元，較去年增加531億元，加計公務預算還會多181億元，實質成長率超過8％。明年度健保總額將達到9883億元，政府將再投入199億元公務預算，讓實質規模達到1兆82億元，創下歷年新高，目的就是要讓醫療機構有足夠資源更新設備、精進技術，能提升醫療品質，協助員工加薪、降低醫療人力流動。

醫護近年流動率偏高，賴清德認為，核心原因仍與待遇有關。政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級的專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加近5％薪資；今年軍公教再加薪3％，合計公立醫療機構員工加薪幅度近8％，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。

他期盼健保總額提高後，衛福部可以調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。並舉例，未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度，以達到提高醫療服務品質、留住人才，嘉惠民眾的健康福祉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓