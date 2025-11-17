補充保費改革考慮「取消收費上限」？衛福部長曝進度

健保補充保費改革引發社會熱議，衛福部先前預告改革，將針對房屋租金收入、獎金、股利、利息採結算制，等於一年收入超過2萬就得繳交2.11%之補充保費。但時隔幾日政策大轉彎，行政院指示衛福部暫緩執行。石崇良今日接受媒體採訪時直言，對於補充保費改革「目前沒有時程表」。

衛福部、外交部與衛福部健保署今日共同主辦「2025臺灣全球健康福祉論壇」。今年論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，將探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維。

補充保費改革喊卡 考慮「拿掉課徵上限」？

不過，為了健保永續經營，日前石崇良因預告健保補充保費改革議題，反而引起社會廣泛討論，許多股民反彈，認為小資族又被健保剝一層皮。民情沸騰下，行政院指示衛福部暫緩執行，補充保費改革嘎然而止。

石崇良今日出席論壇被問及補充保費改革後續進度時表示，健保永續的財務問題都持續在研議中。

至於國民黨立委賴士葆13日質詢時提出拿掉補充保費1000萬元的課徵上限，即可替健保帶來480億的收入，是否將考慮取消上限？石崇良說，所有建議都會納入考量，但目前最重要的是跨部會溝通協作，將與相關主管機關討論，目前健保補充保費改革「沒有時程表」。

台灣健康論壇 多國共襄盛舉

今年「2025臺灣全球健康福祉論壇」有13國25位衛生部部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，分別來自貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、帛琉、聖文森及吐瓦魯等國，並且臺灣、美國、英國、德國、法國、比利時、波蘭、瑞士、日本與韓國等10國40位國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。

石崇良指出，全民健保的核心價值在於醫療平權與全民互助，確保每位國民都能享有基本的醫療保障。我國實施全民健保制度迄今已30年，達成全民覆蓋的亮眼成績，然而臺灣正面臨高齡化社會之挑戰。

健保署長陳亮妤說，感謝遠道而來的各國專家學者參與本次國際醫衛交流的年度盛事，下一步是改善醫護勞動環境、國際接軌，打造堅韌永續的醫療環境。