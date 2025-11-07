補充保費改革行政院急喊卡 朝野轟草率倉促搞突襲

政治中心／綜合報導

衛福部針對健保補充保費推新制，利息、股利、租金改為「年度結算制」，衝擊小資、存股族，以及房東等族群，讓拆單「單筆2萬」失效，消息一出連金管會看報導才知情，衛福部記者會七小時後，行政院立刻出手喊停，但國會藍綠都看不下去，質疑草率、倉促、搞突襲！

不少上班族、退休族盯股市，透過股息、利息貼補生活所需費用，沒想到衛福部健保補充保費改革匆匆上路，讓小資、退休族炸鍋！因為攤開新制，一年股息、利息合計過兩萬，就課徵補充保費，形同原本的拆單避險失效，而房東、包租族租金同樣以年度累計，等於分戶、分期都沒用，最終可能轉嫁租屋族，高獎金族群薪水加上年終、紅利一旦超過11.8萬元得繳納保金，最後同時扛租金，又有股利收入的退休族也遭殃，全部受影響人數高達480萬人，民眾小確幸被剝奪、怨聲載道，國會藍綠開轟衛福部。

立委（民）林俊憲：「我身為立委我都覺得我被偷襲，我根本事先都不知道啊，也沒有凝聚內部的共識，也沒有比如說聽取一下外界的意見，我們唯一能做的就是，立刻反應給行政院，這個你要踩煞車、這個不可以，不可以一個重大決策，不可以就這麼草率的就倉促推出來。」



立委（國）王鴻薇：「會不會對金融市場發生影響，也完全沒有做任何的評估，是不是代表石崇良未來的政策，都是這樣獨斷獨行啊，院長卓榮泰應該去好好考慮，石崇良他到底合不合適啊，到底要不要負相關的政治責任。」

補充保費改革政院急喊卡 朝野轟草率倉促搞突襲

衛福部拋健保補充保費新制，金管會卻稱看見報導才知道。（圖／民視新聞）

不只國會措手不及，就連金管會都霧煞煞，稱看到媒體報導才知道，接下來會了解對股民影響性，再與衛福部溝通，行政院則是在衛福部長石崇良開記者會七小時候出手喊停，指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。





立委（國）洪孟楷：「謀定而後動，不要拿台灣人民、台灣社會當成是實驗場，金管會說是看媒體報導才知道，健保保費要調整，這不就是笑話嗎。」



立委（民）賴瑞隆：「那連金管會都不知情的狀況下，就貿然的提出的話，那這就影響到政府的施政的觀感，跟各部會間要平行溝通，跟立法院之間也要溝通。」

健保補充保費改革新制惹民怨，行政院緊急出手喊停。（圖／民視新聞）

年累計單筆2萬門檻，等於把理財、小資族一網打盡，藍綠要各部會平行溝通先處理好再討論、難辭其咎。









