補充保費改革行政院急喊卡 朝野轟草率倉促搞突襲

衛福部針對健保補充保費推新制，利息、股利、租金改為「年度結算制」，衝擊小資、存股族，以及房東等族群，讓拆單「單筆2萬」失效，消息一出連金管會都是看報導才知情，衛福部記者會七小時後，行政院立刻出手喊停，國會朝野質疑草率、倉促，藍營更轟石崇良小心烏紗帽不保！

不少上班族、退休族盯股市，透過股息、利息貼補生活所需費用，沒想到衛福部健保補充保費改革匆匆上路，民眾炸鍋！因為攤開新制，一年股息、利息合計過兩萬，就課徵補充保費，形同原本的拆單避險失效，而房東、包租族租金同樣以年度累計，等於分戶、分期都沒用，最終可能轉嫁租屋族，另外高獎金族群薪水加年終、紅利一旦超過11.8萬元也得繳納保金，最後有租金、股利收入的退休族群同樣遭殃，預估受影響總人數高達480萬人，民眾相對剝奪感飆升、怨聲載道，朝野立委都不挺！

立委（民）林俊憲：「我身為立委，我都覺得我被偷襲，我根本事先都不知道，也沒有凝聚內部的共識，也沒有譬如說聽取一下外界的意見，我們唯一能做的就是，立刻反應給行政院，這個你要踩煞車，這個不可以一個重大決策，不可以就這麼草率的就倉促推出來。」

行政院長卓榮泰vs.立委(國) 王鴻薇：「看到他有一份這樣的想法，但是這個想法要經過嚴謹的，衛福部跟行政院內部的討論，你們的部會之間的溝通，應該要做檢討可以更好，這一次的整個的大轉彎，緊急喊卡，院長有震怒嗎？不必為這樣子震怒，我要了解，整個事情的來龍去脈。」

藍營批石崇良小心烏紗帽不保，不只國會措手不及，就連金管會都霧煞煞，稱看到媒體報導才知道消息，接下來會了解對股民影響性，再與衛福部溝通，行政院則在石崇良開記者會七小時後出手止血，指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃。

立委（國）賴士葆：「結果你現在長期持有(股票)，你要砍他一刀，兩萬的門檻很低，一下子幾乎是痛殺了，怎麼衛福部爆衝呢？這個石部長，可能這個事情要檢討，已經兩次了。」

立委（民）賴瑞隆：「那連金管會都不知情的狀況下，就貿然的提出的話，這就影響到政府的施政的觀感，跟各部會間要平行溝通，跟立法院之間也要溝通。」

不分藍綠示警各部會間溝通失靈，補充保費攸關全民荷包，不從長計議，勢必引發反彈，改革更是難上加難！





