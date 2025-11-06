補充保費改革衝擊股市？ 石崇良：不認為影響多大 認未和金管會「正式溝通 」

衛福部長石崇良宣布改革健保補充保費收取制度，主要變革包括股利、利息、租金所得改採年度結算制，超過2萬元門檻即需繳納2.11%補充保費，以及統一高額獎金的起徵門檻。這項改革旨在防止民眾透過拆單方式躲避繳費門檻，實現更公平的健保制度。然而，石崇良6日親上火線坦承未與金管會等相關部會進行正式溝通，引發朝野立委對於政策可行性及與現行其他政策競合的疑慮。

石崇良部長表示，此次改革是延續健保幫助弱勢的精神，雖然未與金管會正式討論，但已請教多位財務專家。他認為，台灣近年股市表現良好，改革不會對市場造成太大影響。改革的核心在於更公平，未來股利、利息、租金所得將採用年度結算制，只要超過2萬元就需繳納2.11%的補充保費，避免有人透過拆單方式規避繳費門檻。

另一項改革重點是針對「高額獎金者」，現行制度下，獎金起徵門檻是個人薪資的4倍，造成薪資差異者的不公平現象。石崇良舉例，月薪10萬元的人，獎金要達到40萬元才會被徵收，而月薪3萬元的人，獎金只要12萬元就會被課徵。未來將統一以最低薪資的4倍（約11萬多元）作為起徵標準，以實現公平。石崇良表示，修法進度預計在明年，最快年底或明年初就會報請行政院審議。

對於這項突如其來的改革，民進黨立委林月琴質疑能實際收到多少保費，以及是否會與現行政策產生競合關係，例如推動中的租金貼補政策。民眾黨立委張楷則指出，他詢問了立法院藍綠白所有立委，發現大家都不知情，強調好的政策需要經過充分溝通。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱呼籲，衛福部和健保署在擴充補充保費時，應廣邀相關部門進行周延研議，以避免引起社會不必要的誤解。國民黨立委蘇清泉則認為這可能是在「丟風向球」，他個人持保守態度，認為應該檢討健保費率。

若這政策是在試水溫，目前看來可能是「民怨沸騰」。

