補充保費改革被罵爆 政院急踩煞車 網怒轟：出嘴測風向





為挽救健保財務，衛福部近日拋出「健保補充保費3大改革」構想，包括租金、利息、股利導入年度結算制，調整獎金課徵門檻與扣繳上限，預估影響超過480萬名民眾。消息一出，立即引發強烈反彈，存股族、定存族及包租公紛紛砲轟政府「變相搶錢」，輿論瞬間炸鍋。行政院6日晚間緊急宣布「踩煞車」，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規畫，並廣泛蒐集各界意見，尋求共識後再推動。網友嘲諷政府「先放風測民意」、「根本學川普出嘴探風向」。

衛福部原定規劃補充保費3大改革。首先導入年度結算制，未來利息、股利與租金只要1年內累計超過2萬元，就須繳交2.11%的補充保費，避免民眾拆單規避繳費。其次，調整獎金起徵門檻，從現行的「薪資4倍」改為「最低工資4倍」。第三，將單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元，讓高股息、高獲利族群多負擔部分費用，挹注健保基金。

政策規劃一出，立刻在網路社群引爆怒火，充斥不滿聲浪，存股族怒轟「貼息還要繳稅，乾脆不領股利了」、「這不是改革，是懲罰投資人」、「政府把中產階級當提款機」。

面對民怨沸騰，行政院發言人李慧芝6日晚間緊急澄清，強調補充保費改革方向「尚未定案」，卓榮泰院長已要求衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃，並加強社會溝通，朝更周全、具社會共識的方案推進。

新聞曝光後，《台大批踢踢》股板網友狂酸「跟川普一樣，出嘴測風向？」、「試水溫沸騰了」、「每次都放風聲 ，苗頭不對就說是they的錯」、「都說幾次股利不是利了」、「動兼職本來就莫名其妙」、「會冒高風險去買高股息是因為高通膨，現在被解釋成穩賺不賠，不勞而獲的有錢人。這麼簡單就全民買股票就好了」、「要就堅持對的事，不要沒信心只是丟出來找架吵」、「行政團隊每天髮夾彎，真的不是在搞賴總統嗎？」

還但也有人不以為然「改這個是對的啊，憑什麼工作的每個月都要扣，投資的不用？」、「可以先調高1000萬的門檻到5000萬」、「先改高使用次數的人的收費機制比較適當」、「我是覺得攤販都要去看是否要繳稅」、「課含糖飲料稅不就好了，台灣飲料市場一年2000億，抽個10% 隨便都有百億」、「超收的拿一部份去補健保，誰會講話啦」、「漲健保費不就好了」。

（封面圖／東森新聞）

