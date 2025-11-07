補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求

衛福部長石崇良出席致詞並擔任主題演說「2025台灣健康照護聯合學術研討會」。廖瑞祥攝



衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。

余忠仁今上午出席台大醫院醫療成果記者會時表示，台灣正邁入高齡化社會，工作人口逐年減少，「保費要從哪裡來？」他強調，補充保費的立論方向是合理的，只是徵收方式仍需討論與調整。

廣告 廣告

余忠仁指出，目前健保主要費基來自薪資，但投資所得、機會財等收入，也屬於社會整體財源的一部分，他反問，當人口老化、勞動人口減少，「健保費一定是下來」，但高齡化導致醫療支出大增，勢必得尋找新的財源。他強調一般人累積的財富越多，越會去投資，而投資獲利回到健康維護，「只是如何徵收的問題，而這的確碰到很多問題」。

另一方面，台灣醫院協會理事長李飛鵬也在「2025台灣健康照護聯合學術研討會」上公開力挺石崇良。他指出，近四年健保總額成長率持續攀升，從4年前的3.3％、3年前4.7％，到近兩年的5.5％，健保支出壓力不斷增加，「回應醫界訴求就是部長」。

李飛鵬表示，石崇良是「苦口婆心、有承擔的部長」，真心希望推動健保制度永續發展。他坦言，台灣人口快速老化，要全民調高保費的確困難重重，「部長只是希望經濟較好的人能多付一點，在不影響大多數民眾的前提下，讓健保再撐個幾年，照顧更多人」，也讓健保照顧的範圍更廣更深，這是蠻卑微的請求，並非要求全民加保費。

李飛鵬認為，台灣GDP慢慢提升，但是要全民加保費有困難，也稱台灣老年人口已超過兩成，家家戶戶都有需要醫療照顧的長輩，人口老化到嚴重的程度，應把家庭收入的一部分稍微規劃，讓我們的父母可以用。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時指出，石崇良提出的健保改革「出發點絕對是好的」，只是就如石崇良自己所說，「他走得稍微快了一點，好像拋出來就一定要做了」，因此在網路上引起了不少反彈。

洪子仁認為，衛福部應透過精算分析，釐清採取「年度結算制」後對不同族群的實際影響，並可考慮調整起徵門檻，例如設定在10萬元或20萬元。若影響人數有限，改革更能回歸健保，讓經濟優勢者幫助經濟弱勢，「相信這樣的方向，社會大多能夠接受」。

更多太報報導

二代健保改革惹議！連賢明挺石崇良：2萬元門檻已用10年應可調整

昨才稱修法條文準備好！石崇良今改口：目前僅是想法「非既定政策」

健保補充保費改革急煞車 中經院長建議：抓大放小降低政治衝擊