補充保費改革重傷小資族！門檻將做區隔？石崇良：研議保有「小確幸」

健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；外界關心的「兼職所得」項目，將不納入此次修法範圍。他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。

現行二代健保，除了收取一般保費之外，還針對六項特定所得（或收入）金額達新台幣2萬元以上，而未超過1000萬元部分，收取2.11％的補充保費。此六類包括利息所得、股票股利、租金收入、兼職收入、執行業務所得及全年累計超過當月投保金額4倍以上的獎金。

石崇良日前接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。

不過，台大公衛學院院長鄭守夏今受訪表示，戰後嬰兒潮世代累積的資本多，資本利得也多，若願意多繳錢，幫助辛苦的年輕人，是合理的。國家的GDP成長快，大部分落在薪資以外的所得，他非常讚成衛福部的大方向。

衛福部今日中午舉行「健保補充保費擬修法說明」臨時記者會，部長石崇良、社保司代理司長陳真慧對上述將修「健保法」做進一步說明。

石崇良說，修法也是考量到年輕族群，整個健保財務要永續發展，在整個財務上要尋求公平合理，目前保費收入75%來自一般族群、即薪資收入者，補充保費僅占據9%，希望因應高齡化社會來臨檢討付費公平性、調整財務結構。

他說，政府近兩年挹注健保的力道已經加重，修了健保法細則，因此每年政府需額外編給健保基金36%（健保保費依健保法規定，政府需負擔36%），如政府每年額外編列預算多挹注健保基金，今年就多挹注了134億元，也從公務預算再撥補成立癌症基金50億、罕病用藥20億，韌性預算也再撥200億，目前挹注已經逾400億。強調「今天我們調整補充保費，政府也會多撥付」如民眾多繳了2元，政府也會多撥約1元進健保基金，對健保未來財務穩健跟照顧弱勢很有幫助。

媒體詢問此政策何時上路、以及是否導入其他機制讓賺小錢跟賺大錢有區隔，而不影響小資族？石崇良說，如果不修法，勢必也要調漲一般保費，仍會影響到廣大的小資族；但針對補充保費開徵金額的門檻，還可以再討論，會繼續聽大家的聲音，讓小資族保有小確幸。另，他也說「條文已經準備好了」，修法草案近期會跟各方溝通後，才會送行政院，修法進度部分快的話，在今年底明年初就會報行政院。

另，記者也問到若房東房租租金收入根本沒繳稅，即便新制也可能徵不到稅，石崇良則說這塊要找財政部討論看看，來考慮到稅制公平性。

