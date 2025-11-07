補充保費改革風暴！石崇良坦言政策「偶然揭露」：暫緩修法廣納各界意見

健保補充保費改革方案引發反彈，衛福部長石崇良今（7）日表示，原定明年修法將暫停推動。他解釋，改革構想僅在部內研析，未進入正式法制作業，並非倉促決策或未與金管會溝通。(圖為資料照) 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 近期引發強烈反彈的健保補充保費改革方案，衛福部長石崇良今(7)日出面回應，強調原本規劃明年修法、後年上路的時程將暫停推動。面對外界對於政策急躁、資訊不透明的質疑，石崇良解釋，這項變動構想實則「有點偶然」，是透過媒體專訪過程才被外界得知。他澄清，相關議題僅在部內經過長時間研析，並曾與財經專家交換意見，但由於尚未啟動正式法制作業程序，因此並非倉促或未與金管會等跨部會溝通。

關於原定明年實施的補充保費改革，石崇良表示，反彈聲音大，計畫將暫時推遲，並在進一步徵求意見後再行研究。他指出，健保的改革從未停過，為了確保健保能延續30年，改革必須持續進行並接受討論。他強調，未來的改革設計將持續收集社會意見，並力求達成共識。

廣告 廣告

在面對外界對政策倉促提出的質疑時，石崇良澄清，相關構想早已在部內討論，並與財經專家交換過意見，然而這些討論仍處於初步階段，並未進入正式的法制作業程序。他解釋說，這次事件之所以曝光，是因為媒體專訪時不經意提及，並非正式公佈。

石崇良進一步澄清，政策尚未到達決策階段，「我們一直在進行健保財務分析，會持續蒐集社會意見，並提高政策透明度。」他還指出，行政院與衛福部之間對於媒體反應和民眾意見有充分掌握，雙方會持續交換意見，避免誤解。至於個人去留問題，石崇良表示，這是每位部長都會面對的提問，但他從未將「位置不保」納入考量。他重申，去留從不在他心中，只想把事情做好。並強調未來不論制度如何檢討，都將依循「量能互惠、公平負擔、照顧弱勢」的原則。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

普發一萬別擔心錯過登記 ! 財政部教你補登攻略 這「日」起全面開放

58年來首見？鳳凰穿越台灣將挑戰「最晚登陸颱風」歷史紀錄