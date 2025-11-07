補充保費改革 學者、醫界支持
衛福部規劃修法，讓社會中相對優勢者多繳補充保費，幫助弱勢族群，政院6日在股票族反彈聲浪下緊急喊卡，但經濟學者、醫界大老7日卻紛紛表達肯定，台大院長余忠仁直言，「當然還是支持執行」；中經院長連賢明說，「從股民身上吸取保費」是誤解，股利所得是補充保費的重要來源，結算制有助達到公平性。
連賢明指出，今年健保支出9883億，收入9081億，差了700億，任何改革，若叫大家繳錢，一定有很多反彈，台灣除有防疫光環的陳時中，每個部長漲完保費都下台，大家覺得健保重要，但在收費上又不太願投入。部長拋出改革方向，應予肯定。
「真的要改變健保的收入模式」，連賢明說，政大財稅團隊曾做財富調查，台灣60歲以上是最有錢的世代，但最難收保費，他們可能沒工作，大部分收入來自股票、租金、房子的漲價。民眾批評的「從股民身上吸取保費」是誤解，股利是所得的一部分，會計入所得稅，也是二代健保補充保費的重要來源，導入結算制，能在公平性上更平衡，若將2萬塊的起徵點適度往上拉，影響就會小很多。
「當然還是支持執行」，余忠仁表示，目前保費多來自於薪資，面對人口高齡化，實際工作人口在減少，保費一定減少，若要支應那麼多高齡化的需求，錢從哪裡來？補充保費是合理的，問題只在如何徵收。
台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，石崇良是有承擔的人，台灣GDP提升，部長是苦口婆心，希望從收入高的人加收保費，「這是蠻卑微的請求，不是全民加保費」，我們是用盡全力，讓制度能再撐幾年。
台灣私立醫院協會也鄭重宣示，支持啟動補充保費改革，若財務破洞擴大，不排除未來保費暴增、福利縮水，對民眾無疑是極大威脅。健保改革有助確保「我老了也看得起病」的承諾兌現。
「所有增加健保收入都是對的，被要錢的人不高興也是正常的」，前衛生署副署長張鴻仁建議推動商保補健保，在健保之外，設立「自願性健保」，強化醫療保障，以商保觀念訂費率，政府為最後風險承擔者。
