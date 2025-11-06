補充保費改革 ！ 石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻





健保補充保費3大改革引爆股民與中產階級怒火！衛福部長石崇良昨（5）日拋出「補充保費」收取，將有3大變革。其中股利、利息、及租金，改為「年加總」，網友痛批「政府搶錢」、「中產被當提款機」。對此，衛福部長石崇良今（6）日親上火線表示，這項改革旨在讓健保負擔更公平，畢竟健保是全民共同的重要資產，他直言進行補充保費調整，是考慮年輕族群，「感謝高股息、高股利族群為健保基金付出更多貢獻」。

衛福部日前拋出《全民健康保險法》修法方向，擬自明年起調整補充保費制度，將股利、利息與租金所得納入年度結算，且單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元，高額獎金扣費門檻調整為最低工資的4倍估計，影響約480萬人、每年為健保挹注100至200億元。

廣告 廣告

消息曝光後引發強烈反彈，衛福部長石崇良今（6）日中午親自召開記者會，強調改革目的在於「付費公平化」，並感謝高股息、高股利族群「為全民健保多做貢獻」。他表示，健保是台灣人最重要的共同資產，改革並非為了加稅，而是要讓繳費更符合互助互惠精神，「有能力的人多幫一點，讓弱勢能受到更好照顧」。

石崇良指出，現行補充保費制度存在不公平之處，健保補充保費改革的核心在於提升「付費公平性」。他以高額獎金為例，現行制度以投保薪資4倍為起徵點，導致月薪10萬元者，需領逾40萬元獎金才會被課徵補充保費，而月薪3萬元者，獎金超過12萬元就得繳費，明顯不公平。新制將調整起徵點與計算方式，讓不同收入族群的負擔更合理。同時，導入年度結算制，避免富有族群透過拆單規避繳費，例如持有1千萬元存款卻分拆為10張定存單，導致實際上一毛補充保費都不必繳的情況。

現行的第二代健保除了按月繳納一般保費（費率5.17%）外，還會針對6項特定所得（高額獎金、兼職收入、執行業務報酬、股利、利息以及租金）加收補充保費，凡是這些收入單筆超過2萬元、但未滿1000萬元者，都須繳納2.11%的補充保費。未來改採年度結算制後，只要全年累積超過2萬元的股利、利息或租金收入，就須繳交2.11%的補充保費。

對於投資人怒批「貼息還要繳稅」、「政府變土匪」等言論，石崇良回應，改革仍在研議階段，將廣納各界意見再送行政院審議，最快年底或明年初提出修法草案。他強調，健保基金財務壓力龐大，現行收入有75%仰賴薪資上班族繳交的保費，補充保費僅占9%，若不改革，長期將難以支撐高齡化社會的醫療需求。

石崇良最後再次感謝高股息、高股利族群的貢獻，表示「民眾多繳一分，政府也會撥一分進健保基金」，確保制度長久穩健。他強調，這不是懲罰投資人，而是全民共同守護健保永續的一步。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



補充保費新制惹議！ 專家曝「這款ETF」：領息不用擔心被課稅

補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保

補充保費3大改革！ 租金、利息全跑不掉 480萬人受影響