補充保費改革 ！ 石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻
健保補充保費3大改革引爆股民與中產階級怒火！衛福部長石崇良昨（5）日拋出「補充保費」收取，將有3大變革。其中股利、利息、及租金，改為「年加總」，網友痛批「政府搶錢」、「中產被當提款機」。對此，衛福部長石崇良今（6）日親上火線表示，這項改革旨在讓健保負擔更公平，畢竟健保是全民共同的重要資產，他直言進行補充保費調整，是考慮年輕族群，「感謝高股息、高股利族群為健保基金付出更多貢獻」。
衛福部日前拋出《全民健康保險法》修法方向，擬自明年起調整補充保費制度，將股利、利息與租金所得納入年度結算，且單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元，高額獎金扣費門檻調整為最低工資的4倍估計，影響約480萬人、每年為健保挹注100至200億元。
消息曝光後引發強烈反彈，衛福部長石崇良今（6）日中午親自召開記者會，強調改革目的在於「付費公平化」，並感謝高股息、高股利族群「為全民健保多做貢獻」。他表示，健保是台灣人最重要的共同資產，改革並非為了加稅，而是要讓繳費更符合互助互惠精神，「有能力的人多幫一點，讓弱勢能受到更好照顧」。
石崇良指出，現行補充保費制度存在不公平之處，健保補充保費改革的核心在於提升「付費公平性」。他以高額獎金為例，現行制度以投保薪資4倍為起徵點，導致月薪10萬元者，需領逾40萬元獎金才會被課徵補充保費，而月薪3萬元者，獎金超過12萬元就得繳費，明顯不公平。新制將調整起徵點與計算方式，讓不同收入族群的負擔更合理。同時，導入年度結算制，避免富有族群透過拆單規避繳費，例如持有1千萬元存款卻分拆為10張定存單，導致實際上一毛補充保費都不必繳的情況。
現行的第二代健保除了按月繳納一般保費（費率5.17%）外，還會針對6項特定所得（高額獎金、兼職收入、執行業務報酬、股利、利息以及租金）加收補充保費，凡是這些收入單筆超過2萬元、但未滿1000萬元者，都須繳納2.11%的補充保費。未來改採年度結算制後，只要全年累積超過2萬元的股利、利息或租金收入，就須繳交2.11%的補充保費。
對於投資人怒批「貼息還要繳稅」、「政府變土匪」等言論，石崇良回應，改革仍在研議階段，將廣納各界意見再送行政院審議，最快年底或明年初提出修法草案。他強調，健保基金財務壓力龐大，現行收入有75%仰賴薪資上班族繳交的保費，補充保費僅占9%，若不改革，長期將難以支撐高齡化社會的醫療需求。
石崇良最後再次感謝高股息、高股利族群的貢獻，表示「民眾多繳一分，政府也會撥一分進健保基金」，確保制度長久穩健。他強調，這不是懲罰投資人，而是全民共同守護健保永續的一步。
（封面圖／東森新聞）
更多東森財經新聞報導
補充保費新制惹議！ 專家曝「這款ETF」：領息不用擔心被課稅
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
其他人也在看
「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。中天新聞網 ・ 6 小時前
補充保費變革 480萬人受影響 專家： 應調整一般保費費率
健保專家說，徵收補充保費，改採年度計算，宛如家戶總所得的縮影，看似公平，有錢的人必須多繳一些保費，但這只是枝微末節，健保收入僅增多100多億元，無濟於事。為求公平，應從調整一般保費費率，並減少醫療浪費等重點著手改革。聯合新聞網 ・ 9 小時前
擬改革「健保補充保費」！ 行政院：絕不為難小資族
衛福部近日指出，明年將修《健保法》就健保補充保費進行改革。針對結算機制，將從「單筆計算」改為「年度結算制」，未來一年利息、股利等收入累計超過2萬元，即須繳納2.11％補充保費，估影響高達480萬人，可望為健保基金每年挹注100億至200億元，最快2027年上路。行政院發言...CTWANT ・ 44 分鐘前
健保補充保費新制惹議 政院：還在廣納意見階段 絕不為難小資族
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發許多小資與中產階級反彈。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
補充保費改革重傷小資族！門檻將做區隔？石崇良：研議保有「小確幸」
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群熱議。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實「量能負擔、公平付費」；外界關心的「兼職所得」項目，將不納入此次修法範圍。他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
健保補充保費改制衝擊存股族 行政院「還在廣納意見」：不會為難小資族
衛福部研擬健保補充保費改革方案，包括利息所得、股利所得、租金收入等，將從月結改年度計算，累計超過2萬元就須繳補充保費，預估影響高達480萬人，引發存股族哀嚎。對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，明年保費將從今年每月350美元，增加到每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
健保補充保費將大修！三大變革擬116年上路 股利利息改「年度計算」衝擊480萬人
102年1月1日起正式上路的補充保費制度即將出現重大變革。衛福部明年修法，將現行「每月結算」改採「年度計算」，只要利息、股利、租金等補充保費年度累積超過2萬元，就需繳交2.11%補充保費，預估，480萬人受到影響，健保增加100至200億元收入。NOW健康 ・ 23 小時前
二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段
衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。鏡報 ・ 2 小時前
二代健保補充保費改革惹議 政院：絕不會為難小資族
（中央社記者賴于榛台北6日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發熱議。行政院今天強調，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。中央社 ・ 2 小時前
補充保費採年結 在野質疑變相調漲
針對健保補充保費包括股利、租金及利息等，衛福部將修健保法採年度結算，綠委林月琴說，肯定補充保費「結算制」與獎金門檻連結基本工資方向，可有效防堵拆單、提升量能負擔與制度公平；同時也會請部會提出影響評估與試算，並控管行政成本，同時注意政策連動的檢視，例如租屋補貼等是否受影響，需事先規畫緩衝與弱勢保護。中時新聞網 ・ 1 天前
健保漲6倍「太瘋狂」 加州夫妻擬棄保或移居海外
健康保險費用大漲，加州一對夫妻日前收到醫療保險公司信件，保費將從今年每月350美元，增加到明年每月2221美元，足足上漲...世界日報World Journal ・ 1 天前
補充保費改革 專家建議兼職薪資可採差別費率
（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等。醫界人士認為，改革方向正確，而目前補充保費費率皆為2.11%，可討論「差別費率」，如兼職薪資等可調整。中央社 ・ 20 小時前
補充保費改革 醫界樂見量能負擔 民團憂創造更多不公平
衛福部拋出補充保費改革的構想，除了改採年度結算，也拉高單筆扣繳上限，引發兩極意見。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天(5日)表示樂見改革方向，盼量能負擔；民間監督健保聯盟發言人滕西華則認為此舉將創造更多不公平，呼籲政府改革一般保費才是正途。 衛福部長石崇良拋出補充保費改革構想，現行補充保費就源扣繳將改為年度結算，以避免民眾「拆單」規避課徵，單筆扣繳上限也將由1千萬元提高至5千萬元，並研議將獎金的起徵點由投保薪資4倍改為最低工資薪資的4倍，此舉引發兩極看法。 台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時肯定相關改革方向，他表示，健保開辦的初衷便是有錢人幫助經濟較弱勢者，提高租金、股利、利息所得等資本利得的徵收上限可增加健保收入，他認為甚至可針對首富族群提出差異化課徵門檻，用以照顧更多需要被照顧的民眾；他也認為補充保費費率應差異化，如降低兼職薪資所得的費率，以顧及身兼數職的年輕人。他說：『(原音)譬如說他的總收入越高的，那當然他的這個徵收的這個附加保費的門檻能夠再把它提高，如果在實務上面是可行的時候，我也支持這樣的做法。』 洪子仁也提醒，補充保費改為年度結算可能在執行上會有困難，衛福部應與相關專家討論中央廣播電台 ・ 21 小時前
健保補充保費怎麼收？石崇良：研究讓小資族保「小確幸」
為避免民眾拆單規避補充保費，衛福部長石崇良日前接受本報專訪，透露將修法導入結算制，利息、股利、租金採年結，修法方向取得醫界、學者支持，卻引發股票族反彈。支持方認為，全民健保為社會保險，精神在有錢的人幫助沒有錢的人、健康的人幫助不健康的人。股票族則認為，2萬元起徵點太容易達到，恐增加小資族負擔。石崇良今親上火線說明，將研究看看如何讓小資族保有「小確幸」。中時新聞網 ・ 1 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 4 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 2 小時前