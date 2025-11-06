補充保費改革 石崇良：有助延緩調整一般保費

（中央社記者曾以寧台北6日電）健保補充保費研擬改革引發爭議，衛生福利部長石崇良今天說明，調整補充保費是為減緩調整一般保費，延後對更多人的影響；修法後預計讓調整項目的保費收入翻倍，盼民眾支持。

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元。相關消息引起大批網友反彈，「薪水已繳健保，股利又被扣」。

廣告 廣告

石崇良今天在臨時記者會說明，這次改革是希望補充保費更符合社會保險中，有能力的人多幫忙弱勢、多負擔保費，及公平付費的精神。

石崇良說，健保30年前開辦時並沒有補充保費，以民眾薪資為主要來源，靠台灣戰後人口紅利、薪資成長，讓健保穩健走過10、20年，但隨著人口高齡化、少子女化，工作人口會不斷減少，若仍維持以薪資做為健保保費來源，只會加重初入社會年輕人的負擔。

石崇良指出，目前健保有75%收入是來自一般保費，即以薪資所得者為主要來源，補充保費僅約占9%，貢獻並沒有很多，但薪資所得者所領的每一毛錢都會算入保費計算，卻有越來越多人的資產來源是來自投資所得，因此重新檢討付費公平性。

明年健保總額支出是新台幣9883億元，石崇良說，以每年健保保費收入近9000億元計算，財務缺口會慢慢出現，因此勢必要調整健保財務結構，「總有一天要做改革，而且越早做對健保財務越好」，提早調整補充保費，挹注健保收入，可以減緩調整一般保費，延後對更多人的影響。

石崇良強調，政府對健保有財務責任，按照健保法規定，政府要負擔36%，「當大家要多繳2塊錢，政府就會多撥1塊錢進入健保基金」，並不會因為民眾繳得比較多，政府就把責任轉嫁給人民。

石崇良表示，預計此次調整後，可讓調整項目的保費收入翻倍；目前已準備好相關條文，接下來要與社會溝通，修訂後最快於最快年底、明年初送行政院，再送立法院審查，希望116年可以上路。

「大家總是不希望口袋的錢被政府拿走，不過這跟收稅不一樣。」石崇良說，健保保費的用途非常明確，都是用在醫療上，不會拿去到別的地方，健保的行政費用也會由政府另外編列公務預算，所以不論補充保費或一般保費，都是用在照顧民眾健康，在重症的時候形成重要的安全網，因此希望民眾支持。（編輯：管中維）1141106