補充保費改革「翻倍」挹注健保 石崇良：寧可早做別等到萬不得已
〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部預估，若補充保費改革順利推動，健保收入可望「翻倍」成長，外界憂心是否重演1989年「證所稅」風暴、衝擊股市。衛福部長石崇良強調，健保制度已邁入30年，社會結構早已改變，過去主要依賴薪資所得，如今資本利得占比上升，改革正是為了讓財源分擔更公平。
現行二代健保除了一般保費外，對6項特定所得滿2萬元者收取2.11%補充保費，上限1000萬元，包含獎金、兼職、執行業務、股利、利息與租金。衛福部規劃修法提出3項調整方向，包括股利、利息、租金改採「年度結算」，單筆扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元，並統一獎金起徵點為「第一級投保薪資」的4倍。其中結算制影響首當其衝，未來股利、利息或租金只要一年累計超過2萬元，就須繳2.11%補充保費，引發定存族與存股族不滿，批評政府「搶錢」。
對此，石崇良今(6日)親自召開記者會說明，他強調，補充保費不同於稅收，資金全數投入醫療照顧，不會流向行政費用，這項改革不是懲罰投資人，而是讓制度回到公平本質，大家都不希望錢被政府拿走，但這筆錢是放在健保裡，照顧重症、癌症、罕病病人，是全民的安全網。
針對市場憂慮，石崇良表示，衛福部會與金管會持續溝通，「我們也希望股市表現好、股利發得多，健保收入就能多一點挹注。」他也回應年輕族群疑慮，指出改革是為了減輕小資族壓力，「若不調整補充保費，未來就得提高一般保費，受影響最大的反而是年輕人。」
他補充，政府近年對健保投入也大幅增加，包括重新限縮政府負擔計算基礎、每年額外編列134億元挹注基金，並成立癌症新藥基金50億、罕藥基金20億，以及特別條例撥補200億，合計超過400億元；未來補充保費改革後，「民眾多繳2元，政府也會多繳1元進入健保基金。」
石崇良也說，健保明年總支出預估9883億元，收入約9000億元，缺口逐漸擴大，不可能永遠不調整費率，但可先從改變結構做起；目前修法條文已完成草擬，預告期60天後將送行政院，盼明年完成修法、後年正式上路。
面對改革壓力，石崇良坦言，只要跟保費有關，意見一定很多，衛福部會持續蒐集各界意見、充分溝通，但不論壓力多大，改革寧可早做，也不要到了不得已的時候才做。
