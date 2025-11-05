補充保費改革 醫界樂見量能負擔 民團憂創造更多不公平
衛福部拋出補充保費改革的構想，除了改採年度結算，也拉高單筆扣繳上限，引發兩極意見。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天(5日)表示樂見改革方向，盼量能負擔；民間監督健保聯盟發言人滕西華則認為此舉將創造更多不公平，呼籲政府改革一般保費才是正途。
衛福部長石崇良拋出補充保費改革構想，現行補充保費就源扣繳將改為年度結算，以避免民眾「拆單」規避課徵，單筆扣繳上限也將由1千萬元提高至5千萬元，並研議將獎金的起徵點由投保薪資4倍改為最低工資薪資的4倍，此舉引發兩極看法。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁受訪時肯定相關改革方向，他表示，健保開辦的初衷便是有錢人幫助經濟較弱勢者，提高租金、股利、利息所得等資本利得的徵收上限可增加健保收入，他認為甚至可針對首富族群提出差異化課徵門檻，用以照顧更多需要被照顧的民眾；他也認為補充保費費率應差異化，如降低兼職薪資所得的費率，以顧及身兼數職的年輕人。他說：『(原音)譬如說他的總收入越高的，那當然他的這個徵收的這個附加保費的門檻能夠再把它提高，如果在實務上面是可行的時候，我也支持這樣的做法。』
洪子仁也提醒，補充保費改為年度結算可能在執行上會有困難，衛福部應與相關專家討論務實可行的方式，以確保行政流程順暢，並確保能夠收得到保費。
不過，民間監督健保聯盟發言人滕西華持不同看法，她認為，現行國內的社會保險包括勞保、國保、農保等，沒有一種保險針對所得來源不同課予不同的保費義務，也沒有一種保險收取兩層保費，補充保費已是加蓋的違章建築，現在再改革只是創造更多的不公平。她說：『(原音)他的股利、租金、利息這些課徵基礎是2萬，但他獎金用4倍用基本工資，這就不一樣，如果你要改的話，應該課徵基礎都一樣，要2萬就都2萬，要基本工資就都基本工資，你不能因為人民的錢的來源、收入來源科目不一樣，你就給他不一樣的義務，這個已經是一般保費的問題，補充保費不能夠再加劇。』
滕西華指出，補充保費改採年度結算很可能導致發生呆帳等問題，不但財務風險變高，也增加行政成本。她並強調，目前健保一年財務規模將近新台幣1兆元，但補充保費一年收入僅600多億，98%以上保費均來自一般保費，若真要健全健保財務，便應改革一般保費，改為家戶總所得制，減輕過度負擔的問題，以符合世代正義與家戶正義。 (編輯：陳士廉)
