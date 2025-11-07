補充保費政策急轉彎喊卡！卓榮泰否認震怒

▲衛福部補充保費政策喊卡，行政院長卓榮泰坦言，部會溝通可以更好。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.03）

[NOWnews今日新聞] 衛福部規劃修《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院6日晚上緊急喊卡。行政院長卓榮泰今（7）日到立法院總質詢，他說，衛福部長期以來對健保財務改革有方向性討論，他肯定衛福部長石崇良提出各種設算，但「整個詳細內容沒有到這麼詳細」，僅知門檻由1000萬提高至5000萬等部分細節曾討論過。

國民黨立委王鴻薇追問，補充保費涉及股利、租金等內容，影響小資族與散戶，「這個案子你知情嗎？」並質疑媒體報導是否與事實有出入。卓榮泰說，行政院確實看到衛福部提出的「想法」，但需經衛福部與行政院嚴謹討論後才能公布。他強調，衛福部對外說明的只是「預告」，目的在蒐集社會意見。

王鴻薇指出，連衛福部都承認該方案「根本沒有跟金管會溝通討論」，質疑決策模式是否合理，並問道「這樣的部會溝通是不是應該檢討？」卓榮泰回應，「可以更好」。對於政策突然急轉彎、行政院喊卡，是否因此震怒，他表示沒有震怒，「要了解整個事情的來龍去脈」。

王鴻薇批，今年政府已兩度出現類似爭議，包括年初進口3C產品加收750元的事件，以及此波補充保費風波。她質疑政府決策混亂，「不曉得哪來的底氣？」並提醒政策涉及深受影響的小民支出，應更加慎重。卓榮泰回應，民調再高也必須妥善溝通，與民調無關，並強調健保改革「是要讓高收入者多負擔一些，才是大原則」。

