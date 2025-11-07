補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平

記者簡浩正／台北報導

對於補充保費，石崇良昨強調改革是為了健保的付費公平性。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，估影響約480萬人，消息傳出後立刻引發民怨大反彈。昨晚行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。醫師蘇一峰則說，為了健保永續經營要改革是對的，不過方法方向不太對；他並點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。

石崇良本週二時接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。

不過此舉引發股民、勞工等族群甚至包租公抱怨。石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。

不過，民怨這把火似乎越燒越旺，加上綠營黨內也傳有怨言。行政院發言人李慧芝昨晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段；卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫。

面對外界質疑，胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文表示，此次補充保費加收會引起民怨，根本原因在於「民眾感受到不公平」。他認為，應針對使用醫療資源較多者設計差別費率，「醫療用的多，小病跑大醫院，小病跑急診的人」，這些人多收費才符合公平正義。

另，他也發文提及，為了健保永續經營要改革是對的，不過方法方向不太對！必須增加收入沒錯，使用者付費才對；還要減少資源浪費，一樣使用者付費；國家要增加對健保醫療的投資。

