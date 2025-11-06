補充保費新制大轉彎！政院：卓榮泰指示衛福部暫緩爭議規劃

衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，不料引發強烈反彈。對此，行政院表示，院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響。（圖／資料照）

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

