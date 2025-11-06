補充保費新制引反彈！政院緊急喊卡 卓揆指示衛福部暫緩規劃

衛福部原先擬修改健保補充保費制度，採取年度結算制，若是一年內租金、股利等收入有超過2萬就要繳交2.11%補充保費，引發各界批評。行政院發言人李慧芝今（6）日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通尋求更具共識的改革方式。

李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。



李慧芝表示，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

廣告 廣告

而衛福部也澄清，補充保費的改革方案目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

健保補充保費改「年結」民眾炸鍋 行政院：絕不會為難小資族

健保補充保費擬改「年結」逾2萬就收 存股族、包租公影響大

假日急症中心即將上路！六都13據點提供輕症就醫 收費比醫院急診便宜