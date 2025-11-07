補充保費新制急喊停 王鴻薇：政府運作到底出什麼問題

王鴻薇表示，卓榮泰應該去好好考慮石崇良到底合不合適，到底要不要負相關政治責任。（圖／截自中天電視直播）

健保補充保費改革方案引起爭議，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，衛福部要廣泛聽取各界意見、加強社會溝通，要暫緩具爭議的規劃。對此，王鴻薇今（7）日在立法院受訪時表示，最近這麼多重要人事跟政策荒腔走板，沒想到健保政策對外宣布，連金管會都不知道，難道這些相關部會互相不認識嗎？這樣的政策是如何的粗糙？且會不會對金融市場發生影響也沒做任何評估，請問政府運作到底出什麼問題？

王鴻薇今天於立院受訪時指出，最近這麼多重要人事跟政策荒腔走板，尤其補充保費，事實上所涉及範圍包含存款族、股民，特別是小資族，這次甚至動到小資族的ETF相關股利、股息，當然會引起震撼，而且很多的股民認爲是不是當年的證所稅再現，影響整個股票市場。

廣告 廣告

王鴻薇續指，沒想到健保政策對外宣布，連金管會都不知道，難道這些相關部會互相不認識嗎？這樣的政策是如何的粗糙？且會不會對金融市場發生影響也沒做任何評估，請問政府運作到底出什麼問題？

王鴻薇提到，更不要說之前台肥董事長人事案，想請為卓院長現在到底哪來底氣，可以這樣亂七八糟、各行其事，根本完全沒有再好好執政，整個螺絲掉滿地。

王鴻薇說，石崇良剛剛上台就出這樣子的包，「實在是非常離譜」，是不是代表未來政策都是這樣獨斷獨行，完全不管各部會意見，「我覺得可能卓榮泰應該去好好考慮石崇良到底合不合適，到底要不要負相關政治責任」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？