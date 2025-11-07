補充保費新制急轉彎！石崇良認「沒問金管會」 侯漢廷批「土匪」：鼓勵理財還懲罰儲蓄？

衛福部計畫改革健保補充保費，影響480萬人，引發質疑。石崇良表示政策仍在討論中，將聽取民眾意見，特別是徵收金額門檻問題。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 衛福部擬調整《健保法》，未來修法通過後，民眾的利息、股利所得及租金收入，將從現行每月結算改為年度總結，凡事一年累計逾 2萬元就要收取 2.11%保費，預估 480萬人受影響。然而，在廣大民怨下，行政院、衛福部昨（6日）晚緊急喊卡。

這項能為健保挹注約新台幣 100～200億元的方案，引發存股族群強烈反彈。衛福部長石崇良昨日親上火線說明，目前只針對利息、股利、及租金等來課徵；獎金的課徵門檻也下修至「最低投保等級基本工資之 4倍以上」（約 11.8萬元）；另外，單筆扣繳上限也將自 1,000萬調增至 5,000萬元。

石崇良坦言，在研擬方案時沒有問過金管會，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告 60天後再送進立法院，盼能在後年上路。

對於該 3項改革能為健保挹注多少財源，石崇良表示，明年健保總額支出的部分是 9,883億，而保費收入是近 9,000億，當缺口慢慢出現，就必須去調整健保的財務結構，不能只依賴一般保費收入，因此才評估調整補充保費的結構。石崇良認為，這幾年補充保費收入僅占 9%，主要還是靠薪資上班族繳的收入（75%），其中，由股利所得來補充保費佔 20%，但因應高齡化及少子化趨勢，勢必得改革，「這幾年台灣的股市也很不錯，我也不認為會影響到多大」。

不過，衛福部昨日晚間緊急發布聲明，表示補充保費改革方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，並強調會尋求更周延、更有共識的作法，再行推動，才稍稍平息大眾的不滿情緒。

對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文指出，民進黨要推「擴大二代健保補充保費」政策。凡是一年內股利、利息、租金合計超過兩萬元，就要課徵 2.11%的補充保費。表面上，健保虧錢，要讓大家多繳點，似乎合理。但是民進黨不敢檢討健保黑洞，寧願把錢花在別處也不願撥補，更不敢全體調高保費，竟出了個昏招。

「這個政策真正打擊的，是誰？」侯漢廷點出，首先是定存族與小資族。現在銀行利率不過 1.7%，政府卻要再抽 2.11%的補充保費，換句話說，你辛苦存錢，政府幫你「負成長」。到底是鼓勵理財，還是懲罰儲蓄？其次是存股族與退休族。許多中老年人靠股息過日子，股利本來就要繳所得稅，如今又被課一次補充保費。不僅是雙重課稅，更變成，一年賠錢數十萬沒有免稅，賺了兩萬還要被剝兩層皮！

侯漢廷表示，政府不去查逃漏稅的房東、地主，卻對誠實報稅的銀行族、散戶族「開刀」。政策說是「公平分攤」，結果變成「誰報誰倒楣」。未來會不會讓房東更不樂意申報，於是房客無法申請租金補貼？並進一步直言，「在我看來最荒謬的，是全面所得兩萬的就要多繳一筆。一整年股票利息才賺兩萬就要錢，政府是土匪嗎？如果是一整年收入 20萬、200萬的，多繳 2%對他們可以負擔，一個小市民存點股票，一年才領 2萬，就要繳 400多？這不是土匪是什麼？」

