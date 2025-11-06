補充保費新制惹議秒暫緩！民怨成「健保肥羊」 蘇一峰說話了

衛福部擬調整《健保法》，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，引發民怨，後續緊急喊卡，對此，胸腔科醫師蘇一峰認為，大家之所以會覺得不滿，是因為增收制度不公平。

健保補充保費新制擴大課徵，480萬人恐成「健保肥羊」，引發民怨。（圖／資料照）

衛生福利部研擬健保補充保費3大改革，包含提高單筆扣繳上限、獎金扣除額調整為每年最低工資4倍，以及租金、利息與股利改採結算制，結算制影響達480萬人，挹注健保約新台幣100億至200億元，不過政策一出，引發不少民眾的不滿，甚至擔心小資族投資收入因此受影響。

不過衛福部昨（6日）晚間緊急發布聲明，表示補充保費改革方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，並強調會尋求更周延、更有共識的作法，再行推動，才稍稍平息大眾的不滿情緒。

針對衛福部的政策，蘇一峰認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，來自於大家覺得增收制度不公平，醫療用的多，小病跑大醫院，小病跑急診的人，這些人多收費才符合公平正義，他也呼籲政府：「減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經營才對。」

