補充保費新制惹議！她籲藍白放棄中配六改四

▲林楚茵感嘆，藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一，呼籲藍白放棄「中配六改四」。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 衛福部擬調整《健保法》，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但疑因反彈聲浪太大，行政院緊急喊卡。對此，民進黨立委林楚茵今（7）日感嘆，藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一，呼籲藍白放棄「中配六改四」。

林楚茵指出，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

廣告 廣告

林楚茵表示，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

林楚茵提到，國民黨現在與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早兩年取得中華民國身分證，這也進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

「一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口！」林楚茵呼籲，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利，行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨找專家授課談性騷擾！徐國勇：尊重職場分際是核心

追夢事務所開張！賴清德訪視圓夢青年 自嘲「跳街舞就滾在地」

向機械公會喊話！賴清德：投入國防工業 讓大家一起報國