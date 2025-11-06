補充保費新制惹議！ 專家曝「這款ETF」：領息不用擔心被課稅





健保補充保費新制引發市場熱議，許多投資人擔憂高股息ETF將因新規被課徵額外費用，引發外界憂心是否該退場，但根據財經專家「股魚」的觀點，他認為海外配息型ETF或許是「合法避風港」，因屬於海外所得不需繳納補充保費，也享有750萬元以下免稅優惠，堪稱山不轉路轉的選項之一，並且彙整出全台股不配息ETF清單給投資人參考。

股魚在臉書粉專發文表示，近期各界聚焦未來補充保費制度的可能變動，有意見認為若股息列入補充保費課徵項目，高股息ETF投資人將面臨額外稅負，衝擊收益與市場信心，不少投資人擔心高股息完了，更好奇是否引發退場潮，但事實上即使是市值型ETF，同樣也存在配息情況，因此投資人應在新制上路前，了解不同標的的稅務屬性，尋找合規且具稅務優勢的投資工具。

鼓魚強調，既然健保是全民共享，要就調高健保費率讓全民共同承擔，不樂見只針對特定族群提高稅賦來補漏洞，因此山不轉路轉，投資人要設法在合法合規的情況下降低被課徵的機率，在現行規定下想要領息又不被課徵，他認為轉為海外收入是可行的方式之一，其中海外ETF具稅務雙優勢。

根據現行規定，海外所得有兩大優勢，其一是年度海外所得750萬元以下免稅，其次是海外所得免課徵健保補充保費，因此若投資標的轉向海外指數型ETF，其配息屬於海外所得範疇，即可合法避開補充保費課徵。

鼓魚表示，市場上台股掛牌的多檔海外ETF，如追蹤美股、日股、歐股的指數型商品均屬此類型，除了債券ETF，部分股票型ETF的配息也可列為海外所得，投資人可依自身需求進行配置調整，例如00646雖屬年配型ETF，但尚無實際配息紀錄，投資人在挑選產品時，仍應詳閱配息政策與歷史紀錄，避免誤判。

他提醒，若補充保費新制正式上路，投資人應盡早進行投資結構盤點，了解配息來源屬性，適時轉向海外ETF、債券ETF等具稅務優勢的工具，以平衡收益與稅負風險。

▼海外配息型ETF清單。（圖／翻攝股魚臉書粉專）

（封面示意圖／Pexels）

