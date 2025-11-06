補充保費新制惹議 行政院：尚在研議 絕不為難小資族

依據衛福部的規劃，補充保費擬改採年度結算制，未來民眾若全年利息、股利或租金收入超過新台幣2萬元，將被課徵2.11%補充保費，預計最快2027年上路，不過這項改革遭質疑恐加重民生負擔。行政院發言人李慧芝今天(6日)回應表示，目前該政策尚在廣納意見研議中，並強調「絕不為難小資族」。

二代健保補充保費制度將迎來重大變革，衛福部近日正研議修正《全民健康保險法》，針對薪資以外的利息、股利及租金所得，未來擬改採「年度結算」方式計收補充保費，取代現行的單筆即時扣繳制度。

依規劃，若個人全年相關所得累計超過新台幣2萬元，將依2.11%比率收取補充保費，且扣繳上限自現行1,000萬元提高至5,000萬元。新制最快於2027年上路，預計每年可為健保基金挹注約100至200億元。

在現行制度下，單筆利息或股利給付超過門檻才會被扣繳，導致部分民眾藉「拆單」方式規避。衛福部指出，採行年結算制可避免制度漏洞，更能依據實際所得反映個人繳費能力，符合公平與量能付費的原則。

不過，這項變革遭質疑將擴大課徵範圍，形同向中產與小資族加稅，恐造成「懲罰儲蓄」與「轉嫁房租」效應。

行政院發言人李慧芝今日表示，相關修法方向仍在廣納意見階段，她並強調「政府絕對不會為難小資族」，她說：『(原音)對於這個健保補充保費的部分，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都持續在撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向的話，現在衛福部都還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族』

健保署副署長龐一鳴表示，健保每年支出約8,000億元，其中，補充保費約貢獻150億元，比例有限，但制度公平性極為重要。他強調，健保是社會保險制度，講求量能付費，有能力者多負擔，幫助較弱勢者。

龐一鳴也指出，這項政策目前仍處於研議階段，後續將進入溝通與立法程序，社會各界意見都會納入審慎評估，以在公平與永續之間取得平衡。