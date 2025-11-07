補充保費新制挨批搶錢！林智群嘆民眾「理解能力不足」：真受影響的是「這群人」

[Newtalk新聞] 衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中將利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引發一票民眾群起反彈。對此，律師林智群指出，這項改革其實是要處理有心人士鑽法律漏洞的行為，例如部分有錢人「化整為零」躲避現行制度的補充保費，然而許多未受影響的民眾卻出現激烈反應，他認為這似乎反映出健保署低估了民眾對制度的理解能力。





林智群律師說明，目前對於股利、利息、租金的補充保費，規定是「單筆」只要超過 2 萬元，就要繳納；這也成為某些人的節稅管道。林智群律師舉例，像政治人物顏寬恆「雖然很有錢」，他們存 2000 萬元定存，也是拆成 8 筆，一筆 250 萬元，使每筆定存利息都不會超過 2 萬元，這樣就可以躲過補充保費。林智群律師也提到，或是房東的租金若是一個月 15000 元，因為單筆不滿 2 萬元，所以不能課徵補充保費，但現在若改用年度計算，一年 18 萬元，就可以課徵補充保費。

林智群律師主張，健保署推動這項改革，「其實是要處理顏寬恆這種鑽法律漏洞的人，或化整為零的房東」，然而結果卻是「一堆（其實沒什麼被影響的）鄉民都激動了？」。他進一步表示，其實股利、利息、租金本來就有繳納補充保費的制度，鄉民這樣反應，「看起來很像朝三暮四的猴子（單筆就沒關係，年度結算，就激動起來了）」。





林智群表示，民眾的反應與健保署的預期產生明顯落差，他認為「健保署最大的問題，是低估了民眾的判斷力，以為民眾看得懂，其實民眾從頭到尾都沒搞懂。」他認為新制的主要目的在於堵住現行制度中，有錢人利用單筆拆分規避保費的漏洞，但因民眾對法規的不了解，使得立意良善的改革反而遭受強烈批評。

