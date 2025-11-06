補充保費新制擴大課徵！每5人有1人恐成「健保肥羊」遭扒皮

政府為彌補健保財務缺口，預計明年修法調整補充保費制度。現行制度僅針對單筆超過2萬元的利息、股利或租金課徵2.11%補充保費，未來將改為「年度累計制」，只要全年加總金額超過2萬元，就需繳納補充保費。預估全台約480萬人受影響，相當於每5人就有1人中槍。

新制將針對利息、股利與租金三項所得改為年度結算，防止民眾透過拆單規避課稅。若高薪族年終獎金超過11萬4000元，也將被列入課徵範圍。若修法順利，最快將於116年實施。

以目前一年期定存利率1.7%推算，只要存款達117.7萬元，一年利息超過2萬元就得繳2.11%補充保費；月配息ETF族每月領1670元、年息破2萬元者，也同樣被課徵，約須繳422元。

不少民眾批評新制變相加稅，痛斥「貼息還要被課稅」，認為將打擊投資與儲蓄意願。也有意見指出，健保是全民共享制度，應由全民分攤，而非鎖定特定族群填補財務黑洞。

