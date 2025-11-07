補充保費新制政院喊卡 石崇良稱只是想法.沒有不溝通

政治中心／綜合報導

衛福部長石崇良拋出健保補充保費新制構想，引發爭議，石崇良今天親上火線回應，表示健保不能倒，健保改革也不會停，但現階段都在討論，聽取意見中，不是既定形成的政策，請大家放心。

補充保費新制才宣布七個小時就喊卡，衛福部長石崇良成了眾矢之的。





補充保費新制政院急喊卡 石崇良親上火線這樣說

補充保費新制引發爭議，衛福部長石崇良親上火線說明。





衛福部長石崇良：「（上次金管會也說不知道相關細節）ok好，我想這個政策當然在我們內部，討論了許久，但還是沒有經過正式啟動，不會是只有部長的個人發言而已，現階段只是在討論的過程，並不是一個既定已經形成的政策，也讓大家放心。」

股利、利息成目標，補充保費新制還在討論階段就引發爭議。





要拿股利，利息，租金所得開刀，主管機關之一的金管會卻說不知道，石崇良澄清再澄清，強調政策只是在討論階段，還沒有正式啟動。

衛福部長石崇良：「對於很多民眾的誤解，當然我們持續的在交換意見，然後對外去說明，為了讓這個不要讓很多誤解，以訛傳訛的擴大，健保的財務確實有它改革的必要性，這樣的討論這樣的議題，也會不斷的持續進行，所以健保改革不會停。」

健保不能倒，健保改革也不會停，問題是新制還沒上路，就被轟得滿頭包，行政院固然反應迅速，馬上暫緩，但已經重創石崇良威信。

衛福部長石崇良：「（會不會擔心部長的威信），這個從來沒有想過，我知道這一題是每一個部長，都會被問到的問題，大概是部長何時下台，這個是每一個部長，好像經常會被問的問題，不過呢去留從來不在我心中，那麼只有想把事情做好。」

今年九月一日才走馬上任的石崇良，一路從衛福部基層做起，曾任健保署長，卻沒想到就職還不滿三個月，就引爆健保爭議，連去留都成為話題。

