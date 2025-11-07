補充保費新制政院踩剎車！徐巧芯：若有誠意應明確宣布停止推動

衛福部擬調整健保補充保費收取模式，但卻引發強烈反彈，行政院6日緊急喊卡。國民黨立委徐巧芯今天（7日）表示，「暫緩」只是讓民意被冷卻，「停止」才是正視錯誤政策的開始，行政院若真有誠意聽取社會聲音，就應該明確宣布該方案已不再考慮、永久停止推動。

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯表示，反對政府近期推動的「二代健保補充政策方案」。她認為，問題在於負擔分配不均、制度透明度不足，以及長期財務結構未被根本改善。這個方案表面上以「財務永續」為名，但在實質設計上卻可能加深社會階層的財政不公平，並損害全民健保體系的信任基礎。

徐巧芯指出，政府以補充費的名義向特定收入類別：股利、兼職所得、租金收入等，徵收額外費用，但沒有檢討企業端與高所得階層的分擔比例。這種選擇性課徵不僅忽視所得結構的多樣性，還將中產與兼職族群推向新的財政負擔。受到影響的會是小規模自營者或兼職青年，若政策上路，報稅時明顯增加支出，反而與政策原意中「讓有能力者多付一點」的原則相背。

石崇良表示健保補充保費改為「累計制」，還只是在構想階段，並非既定且形成的政策。（圖／中天新聞）

徐巧芯認為，制度透明度與政策溝通不足，使民眾難以信任改革方向。政府在公告方案時，缺乏清楚的財務試算與影響評估，導致社會誤解甚至恐慌。如果政府真正關心健保財政永續，應針對結構性問題進行改革。例如醫療浪費、給付制度失衡及健保費基準過於僵化等現象。如果只是用補充費增加收入，最多只能短期填補缺口，無助於制度長期穩定，是一個「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的短視政策。

徐巧芯強調，公平與信任是健保制度的根本。當政策制定過程缺乏透明與合理的負擔分攤原則，民眾對制度合法性將產生質疑。「二代健保補充政策方案」不僅不見得能夠改善財務結構，反而增加民眾不滿與行政負擔。她主張政府應回歸健保制度的初衷，進行全盤且具透明度的財務改革，確保制度公平、可負擔並能永續運作。

健保補充保費新制擴大課徵，引發民怨。（圖／資料照）

徐巧芯說，「暫緩」只是讓民意被冷卻，「停止」才是正視錯誤政策的開始。行政院若真有誠意聽取社會聲音，就應該明確宣布該方案已不再考慮、永久停止推動。同時應啟動全面健保財務檢討，邀集學界、民間與專業團體共同參與，提出更公正可持續的改革方案。

