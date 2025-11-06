補充保費新制網轟「土匪」 衛福部踩煞車：暫緩規劃尋共識

衛福部祭出補充保費三大新制，掀起民怨。（鏡新聞）

搶救健保財務，衛福部研擬要祭出補充保費三大新制，卻掀起民怨。民眾氣得怒轟政府是把小資族當成韭菜在收割了嗎？這讓衛福部長石崇良親自出面解釋，卻不小心自爆這還沒跟金管會討論過，還直言台股表現好，影響應該不大，這番言論讓民眾再度炸鍋，行政院今晚出手喊卡，衛福部表示將暫緩規劃，在未來尋求共識後再推動。

衛福部長石崇良：「謝謝我們很多這個高股息股利者，在這次修正之後，他們會貢獻很多。」補充保費大改革，還沒上路，民怨先炸鍋。衛福部長石崇良：「補充保費以1000萬做上限，這個天花板往上提高到5000萬，(補充保費)繳100萬左右。」過去無論利息、股利領多少，最高就是以1千萬計算，保費封頂就是21萬，但新制，天花板被打開，保費上看100萬。

獎金也逃不掉，課徵門檻下修，現行規定「投保薪資4倍」為基準，改以「最低投保等級」當門檻，也就是說，只要超過11.8萬，就另繳2.11%的補充保費。不過，反彈最大的是鎖定「拆單」灰色地帶，原本單筆股利、利息、租金不超過2萬不計算，改為「年度結算」後，1年超過2萬，就要課徵補充保費，人民小確幸，通通泡湯。

衛福部長石崇良：「沒有正式的(跟金管會)聊過啦，我想這幾年台灣的股市也很不錯，我也不太認為會因為新制影響到多大。」就是這句話，再度把自己推向失言風波，網友怒轟簡直是土匪政府。

立委(國)李彥秀：「在政策不成熟的情況下，就貿然用放話試探風向，引發民心的不安，以及股市的動盪，這是非常不可取的。」行政院發言人李慧芝：「現在衛福部都還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。」

眼看幾乎是全民反彈，行政院一度試圖滅火，但民眾怒火止不住，晚間緊急聲明，卓揆親自踩剎車，要求暫緩具爭議的規劃，加強社會溝通，狠狠打臉衛福部。「小石」部長從從容容上菜，結果卻是連滾帶爬，從下到上，通通不買單。