補充保費新制衝擊存股族 專家建議：買「這類型ETF」可躲過

未來新制補充保費將從現行每月結算改為年度總計。（圖：張柏仲攝）

衛福部有意修改《健保法》推動健保補充保費制度重大改革，未來將利息、股利與租金收入從「每月結算」改為「年度結算」。只要一年累計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費，估計全台約有480萬人受影響。不過，這項政策也引發外界爭議，被批為「劫貧濟富」，尤其對靠股息生活的退休族影響最為嚴重。

消息曝光後，投資圈掀起不小聲浪。財經作家「樂活大叔」施昇輝分析，未來只要一年股利超過2萬元，不論是高股息ETF如0056，甚至連0050都有可能被課補充保費。他舉例有投資人持有超過千張0050，若每股配發1元股息，一年收入上百萬元，一定會被課健保補充費。施昇輝也指出，有人想轉向美股避稅，但美國股息稅高達30%，加上匯兌風險其實未必划算。他無奈表示：「看來只有不配息的ETF才能避開這項負擔。」

醫改會專家吳奎彥指出，現在的財務資訊不透明，恐怕導致徵收不公，建議政府應跨部會整合資料，確保公平性。不過這個消息已經讓大批民眾相當不滿，批評政府沒有從制度面檢討健保漏洞，反而向中產與小資族開刀，怒斥「發了1萬，現在要想辦法弄回來了」、「辛苦存錢存股，我寧願自己去捐錢，也不願意被逼繳錢」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁則建議，為了避免劫貧濟富，必須要針對不同金額的股利、獎金，訂出不同費率級距，避免再度引發民怨。